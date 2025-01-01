Edit ImageCroppimmugidesu9SaveSaveEdit Imageboxtrinkettolewarepaintingflower illustrationcasket vintage illustrationcasket pngvintage illustrationTrinket box png on transparent background, remixed by rawpixelMorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.PNGLow Resolution 800 x 533 pxHigh Resolution (HD) 2442 x 1628 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar