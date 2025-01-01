Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagejapanese triptychtriptych of woodblock prints nishiki etriptychcartoonbookpatternpersonartBando Mitsugoro II as Tennen no Mansaku-kitsune and Ichikawa Monnosuke III as Nikaido Shinanonosuke and Iwai Hanshiro IV as Okura no Kojoro-kitsune in the scene from the drama Moto Mishi Yuki Sakae Hachi-no-ki (Nidaime Bando Mitsugoro no Tennen no mansaku-kitsune, nidaime Ichikawa Monnosuke no Nikaido Shinanonosuke, yondaime Iwai Hanshiro no Okura no kojyoro-kitsune) by Torii KiyonagaOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 785 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 1962 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar