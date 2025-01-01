Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagelady japan paintcartoonpatternpersonartclothingdrawingadultThe Actor Nakayama Tomisaburo I as Lady Tsukuba, Wife of Yoshioki (Shodai Nakayama Tomisaburo no Yoshioki Midai Tsukuba Gozen) by Tōshūsai SharakuOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 580 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1451 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar