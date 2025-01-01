Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagecartoonpersonartmanclothingdrawingadultpaintingBeauty applying rouge, from the series "Comaprison of Beauties in Eastern Brocade (Azuma nishiki bijin awase)" by Torii Kiyomitsu II (Kiyomine)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 819 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2047 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar