Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagecartoonpatternpersonartclothingdrawingenvelopewomanChikubushima, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka KôgyoOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 808 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2020 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseFunabashi, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8953988/image-plant-person-treeFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView licenseDojoji, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8951899/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licenseGeorge Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12500201/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView licenseMekari, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/9011451/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseKiyotsune, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/9011472/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseHanbu, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8950439/image-cartoon-people-artFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseAya no Tsuzumi, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8947377/image-person-pattern-artFree Image from public domain licenseEditable ephemera collage element, vintage design sethttps://www.rawpixel.com/image/11517100/editable-ephemera-collage-element-vintage-design-setView licenseAisomegawa, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8948442/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licenseAdventurous woman png, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12580604/adventurous-woman-png-george-barbiers-famous-artwork-remixed-rawpixelView licenseYoshino Tennin, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8949189/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseSettai, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/9021351/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licenseWomen's vintage fashion sticker, dresses illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8672529/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseWa Yura, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/9011593/image-cartoon-person-bookFree Image from public domain licenseGirl holding flower pot png, Josef Rudolf Witzel's vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12580826/png-adult-art-nouveauView licenseYugao, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8950403/image-person-pattern-artFree Image from public domain licenseWoman carrying peacock sticker, vintage illustration, remixed from the artwork of Louis Rhead, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8669094/png-aesthetic-animal-graphic-animalsView licenseBanjo, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8950307/image-person-pattern-artFree Image from public domain licenseAdventurous woman, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12574251/adventurous-woman-george-barbiers-famous-artwork-remixed-rawpixelView licenseShizen Koji, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8956808/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563371/png-adult-alphonse-mucha-apparelView licenseUkon, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8954931/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licenseYoshino Shizuka, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8951380/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseFuku, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8952070/image-paper-cartoon-peopleFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563281/png-adult-alphonse-mucha-apparelView licenseSanemori, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8950714/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain licenseWoman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12749712/woman-combing-hair-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseAma, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/9021243/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseKiso, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8952875/image-cartoon-people-patternFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseKusu no Tsuyu, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyohttps://www.rawpixel.com/image/8951717/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license