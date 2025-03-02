rawpixel
Edit ImageCrop
Chikubushima, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Save
Edit Image
cartoonpatternpersonartclothingdrawingenvelopewoman
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Funabashi, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Funabashi, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8953988/image-plant-person-treeFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView license
Dojoji, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Dojoji, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8951899/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12500201/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Mekari, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Mekari, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/9011451/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Kiyotsune, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Kiyotsune, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/9011472/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Hanbu, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Hanbu, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8950439/image-cartoon-people-artFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Aya no Tsuzumi, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Aya no Tsuzumi, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8947377/image-person-pattern-artFree Image from public domain license
Editable ephemera collage element, vintage design set
Editable ephemera collage element, vintage design set
https://www.rawpixel.com/image/11517100/editable-ephemera-collage-element-vintage-design-setView license
Aisomegawa, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Aisomegawa, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8948442/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license
Adventurous woman png, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
Adventurous woman png, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12580604/adventurous-woman-png-george-barbiers-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
Yoshino Tennin, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Yoshino Tennin, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8949189/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Settai, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Settai, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/9021351/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license
Women's vintage fashion sticker, dresses illustration, remixed by rawpixel, editable design
Women's vintage fashion sticker, dresses illustration, remixed by rawpixel, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8672529/png-aesthetic-art-nouveau-styleView license
Wa Yura, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Wa Yura, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/9011593/image-cartoon-person-bookFree Image from public domain license
Girl holding flower pot png, Josef Rudolf Witzel's vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Girl holding flower pot png, Josef Rudolf Witzel's vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12580826/png-adult-art-nouveauView license
Yugao, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Yugao, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8950403/image-person-pattern-artFree Image from public domain license
Woman carrying peacock sticker, vintage illustration, remixed from the artwork of Louis Rhead, editable design
Woman carrying peacock sticker, vintage illustration, remixed from the artwork of Louis Rhead, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8669094/png-aesthetic-animal-graphic-animalsView license
Banjo, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Banjo, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8950307/image-person-pattern-artFree Image from public domain license
Adventurous woman, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
Adventurous woman, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574251/adventurous-woman-george-barbiers-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
Shizen Koji, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Shizen Koji, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8956808/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563371/png-adult-alphonse-mucha-apparelView license
Ukon, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Ukon, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8954931/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license
Vintage woman pink frame, editable art deco design
Vintage woman pink frame, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView license
Yoshino Shizuka, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Yoshino Shizuka, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8951380/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Fuku, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Fuku, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8952070/image-paper-cartoon-peopleFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563281/png-adult-alphonse-mucha-apparelView license
Sanemori, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Sanemori, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8950714/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Woman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Woman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12749712/woman-combing-hair-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Ama, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Ama, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/9021243/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Kiso, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Kiso, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8952875/image-cartoon-people-patternFree Image from public domain license
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView license
Kusu no Tsuyu, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
Kusu no Tsuyu, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)" by Tsukioka Kôgyo
https://www.rawpixel.com/image/8951717/image-cartoon-person-artFree Image from public domain license