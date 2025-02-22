Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imageplant specimenpapersflowerleafplantpatternartcirclePaperweight by Compagnie de Saint LouisOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarRed flower frame, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12008219/red-flower-frame-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008277/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRose border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11769031/rose-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8937431/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRose border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11769033/rose-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8934900/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRed flower frame, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12008221/red-flower-frame-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Baccarat Glassworkshttps://www.rawpixel.com/image/9054292/paperweight-baccarat-glassworksFree Image from public domain licenseCamellia and butterfly frame, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12008235/camellia-and-butterfly-frame-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008955/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseCamellia and butterfly frame, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12008360/camellia-and-butterfly-frame-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008497/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePink rose pattern background, Valentine's flower illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9212465/pink-rose-pattern-background-valentines-flower-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8937013/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseCamellia and butterfly border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11761134/camellia-and-butterfly-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9029454/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseGrape border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11768603/grape-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9054989/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRose border, desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11769041/rose-border-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008986/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseWhite rose border desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11747411/white-rose-border-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9703242/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseGrape border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11768604/grape-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8935046/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseBlackberry and cherry frame, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12009061/blackberry-and-cherry-frame-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8934856/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseWhite rose border, iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11747416/white-rose-border-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9050629/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseWhite rose border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11747407/white-rose-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8934914/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseWhite rose border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11747410/white-rose-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8936583/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRose border, desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12105484/rose-border-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008203/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRose border, iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11769034/rose-border-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8932474/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseCamellia butterfly border desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11761128/camellia-butterfly-border-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9045614/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRose border, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12105368/rose-border-vintage-illustration-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9030045/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain license