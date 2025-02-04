Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagewhite backgroundanimalnatureornamentegyptinsectstonejewelryScarab: Linear Motifs by Ancient EgyptianOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 791 pxHigh Resolution (HD) 1686 x 1111 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarButterflies & birds frame sticker, botanical editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8911263/butterflies-birds-frame-sticker-botanical-editable-designView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/8939606/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseButterflies & birds frame sticker, botanical editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8911264/butterflies-birds-frame-sticker-botanical-editable-designView licenseScarab: Hieroglyphs (nfr-signs, anx-signs, Dd-signs) by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009497/scarab-hieroglyphs-nfr-signs-anx-signs-dd-signs-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseButterflies & birds frame, white editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8909072/butterflies-birds-frame-white-editable-designView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9010352/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseAbstract butterfly frame background, aesthetic, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8886601/abstract-butterfly-frame-background-aesthetic-editable-designView licenseScarab: Antelope with Foliage (sw.t-plant) Motif by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/8939600/scarab-antelope-with-foliage-swt-plant-motif-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseMaking beads jewelry blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12539909/making-beads-jewelry-blog-banner-template-editable-textView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/8938982/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseMonarch butterfly frame, png creative remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9054364/monarch-butterfly-frame-png-creative-remix-editable-designView licenseScarab: Title (Overseer of the Granary) and Name (Djehuty) by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9030115/scarab-title-overseer-the-granary-and-name-djehuty-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseAngel quote mobile wallpaper template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18582701/angel-quote-mobile-wallpaper-template-editable-text-and-designView licenseScarab: Scarab Beetle with Hieroglyphs (wedjat eyes, nfr-signs, nbw-sign) by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/8938916/photo-image-gold-eyes-foodFree Image from public domain licenseAbstract butterfly frame background, aesthetic, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8886611/abstract-butterfly-frame-background-aesthetic-editable-designView licenseScarab: Cross Pattern by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009856/scarab-cross-pattern-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseGem stone blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11921884/gem-stone-blog-banner-template-editable-textView licenseScarab: Hieroglyphs (?) by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009946/scarab-hieroglyphs-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseMaking beads jewelry blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11921879/making-beads-jewelry-blog-banner-template-editable-textView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009891/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseGem stone poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13104797/gem-stone-poster-templateView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/8939642/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseBeauty all around quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14630743/beauty-all-around-quote-instagram-post-templateView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9019742/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseMaking beads jewelry Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12563658/making-beads-jewelry-instagram-post-template-editable-textView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009867/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseButterflies & birds frame, black editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8909073/butterflies-birds-frame-black-editable-designView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009829/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseVintage butterfly patterned frame, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8882892/vintage-butterfly-patterned-frame-editable-designView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9010010/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseGem stone poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11926504/gem-stone-poster-template-editable-text-and-designView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9054474/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseGem stone poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11757121/gem-stone-poster-template-editable-text-and-designView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9010424/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseVintage butterfly frame desktop wallpaper, beige background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8882550/vintage-butterfly-frame-desktop-wallpaper-beige-background-editable-designView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009962/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseGem stone Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11757120/gem-stone-instagram-story-template-editable-textView licenseScarab: Uninscribed by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9010044/scarab-uninscribed-ancient-egyptianFree Image from public domain licenseAbstract stones collage element, mindfulness designhttps://www.rawpixel.com/image/8323581/abstract-stones-collage-element-mindfulness-designView licenseScarab: Cross Pattern by Ancient Egyptianhttps://www.rawpixel.com/image/9009914/scarab-cross-pattern-ancient-egyptianFree Image from public domain license