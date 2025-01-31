rawpixel
L'Hommage de l'Amérique á la France (America's Tribute to France) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Artwork auction Instagram story template, editable design
L'Hommage de l'Amérique á la France (America's Tribute to France) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Tribal patterned towel mockup, editable design
L'Hommage de l'Amérique á la France (America's Tribute to France) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Spring sale poster template
La Liberté Americaine (American Liberty) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Blue fabric textured background, block prints border, editable design
La Liberté Americaine (American Liberty) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Blue fabric textured background, block prints border, editable design
L'Escarpolette (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Spring sale Instagram post template
La Liberté Americaine (American Liberty) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Spring sale Instagram story template
Le Couronnement de la Rosière (The Crowning of the Rose Maiden) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Spring sale blog banner template
L'Hommage de l'Amérique á la France (America's Tribute to France) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Blue fabric textured desktop wallpaper, block prints border, editable design
Louis XVI Restaurateur de la Liberté (Louis XVI Restorer of Liberty) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Boho decor blog banner template
Les Travaux de la Manufacture (The Factory in Operation) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Cotton towel mockup, editable design
Au Loup! (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Aesthetic note paper collage mockup, editable design
Scènes Flamandes (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
Les Quatre Parties du Monde (Four Quarters of the Globe) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Cotton towel mockup element, customizable design
Panel (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Hanging handkerchief mockup, beige editable design
“Paul and Virginie” Furnishing Fabric, Paul et Virginie, Paul and Virginie by Jean Baptiste Huet (Designer)
Sustainable fashion Instagram story template, editable design
Le Parc du Chateau (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Fabric face mask mockup element, transparent background
Le Sacrifice à l'Amour (Offrande à l'Amour) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Fabric mockup, editable product design
Amorini et Medallions (Cupid and Medallions) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Sustainable fashion blog banner template, editable design
Les Quatre Parties du Monde (Four Quarters of the Globe) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
Face mask mockup, editable design
Les Quatre Éléments (The Four Elements) (Furnishing Fabric) by Louis de Boullongne, the younger
