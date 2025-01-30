rawpixel
Edit ImageCrop
La Caravane du Caire (The Caravan from Cairo) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
Save
Edit Image
ciecairocaravantextile treesfrance textilecopperplate printingredpetitpierre
Canvas Effect
Canvas Effect
https://www.rawpixel.com/image/12563965/fabric-effectView license
La Caravane du Caire (The Caravan from Cairo) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
La Caravane du Caire (The Caravan from Cairo) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9702364/image-person-fabric-patternFree Image from public domain license
Artwork auction Instagram story template, editable design
Artwork auction Instagram story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14787535/artwork-auction-instagram-story-template-editable-designView license
La Caravane du Caire (The Caravan from Cairo) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
La Caravane du Caire (The Caravan from Cairo) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9053258/image-person-bird-fabricFree Image from public domain license
Summer's calling Facebook story template
Summer's calling Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14789601/summers-calling-facebook-story-templateView license
Triomphe de Voltaire (Triumph of Voltaire) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
Triomphe de Voltaire (Triumph of Voltaire) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9018000/image-person-fabric-patternFree Image from public domain license
Classic car caravan Instagram story template, editable text and funky design
Classic car caravan Instagram story template, editable text and funky design
https://www.rawpixel.com/image/8701377/classic-car-caravan-instagram-story-template-editable-text-and-funky-designView license
“Paul and Virginie” Furnishing Fabric, Paul et Virginie, Paul and Virginie by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
“Paul and Virginie” Furnishing Fabric, Paul et Virginie, Paul and Virginie by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9001822/image-plant-person-treeFree Image from public domain license
Vacay time Facebook story template
Vacay time Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14789583/vacay-time-facebook-story-templateView license
Panurge dans l'île des lanternes (Panurge on the Isle of Lanterns) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
Panurge dans l'île des lanternes (Panurge on the Isle of Lanterns) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9002789/image-person-fabric-patternFree Image from public domain license
Road trip poster template
Road trip poster template
https://www.rawpixel.com/image/14770140/road-trip-poster-templateView license
L'Agréable leçon (The Pleasant Lesson) (Furnishing Fabric) by Petitpierre Frères & Cie. (Manufacturer)
L'Agréable leçon (The Pleasant Lesson) (Furnishing Fabric) by Petitpierre Frères & Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9001163/image-texture-person-treeFree Image from public domain license
Camping Instagram post template, editable text & design
Camping Instagram post template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/12623756/camping-instagram-post-template-editable-text-designView license
Neptune or L'Empire de la Mer (Neptune or the Empire of the Sea) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Producer)
Neptune or L'Empire de la Mer (Neptune or the Empire of the Sea) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Producer)
https://www.rawpixel.com/image/9033492/image-person-fabric-artFree Image from public domain license
Spring sale poster template
Spring sale poster template
https://www.rawpixel.com/image/14775507/spring-sale-poster-templateView license
Triomphe de Voltaire (Triumph of Voltaire) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
Triomphe de Voltaire (Triumph of Voltaire) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9002476/photo-image-person-fabric-patternFree Image from public domain license
Road trip Instagram post template, editable text & design
Road trip Instagram post template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/12643480/road-trip-instagram-post-template-editable-text-designView license
La Danseuse de Corde (The Tight Rope Walker) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
La Danseuse de Corde (The Tight Rope Walker) (Furnishing Fabric) by Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9003432/image-horse-person-fabricFree Image from public domain license
Road trip Instagram story template
Road trip Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14770431/road-trip-instagram-story-templateView license
Le Mouton Chéri (Furnishing Fabric) by Petitpierre Frères & Cie. (Manufacturer)
Le Mouton Chéri (Furnishing Fabric) by Petitpierre Frères & Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9001542/mouton-cheri-furnishing-fabric-petitpierre-freres-cie-manufacturerFree Image from public domain license
Spring sale Instagram post template
Spring sale Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14775508/spring-sale-instagram-post-templateView license
Tenian (Furnishing Fabric) by Bromley Hall (Manufacturer)
Tenian (Furnishing Fabric) by Bromley Hall (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9033599/tenian-furnishing-fabric-bromley-hall-manufacturerFree Image from public domain license
Spring sale Instagram story template
Spring sale Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14775502/spring-sale-instagram-story-templateView license
La Foire du Caire (The Cairo Fair) (Furnishing Fabric) by Boudry (Designer)
La Foire du Caire (The Cairo Fair) (Furnishing Fabric) by Boudry (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/9025634/foire-caire-the-cairo-fair-furnishing-fabric-boudry-designerFree Image from public domain license
Spring sale blog banner template
Spring sale blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14408750/spring-sale-blog-banner-templateView license
Le Kakatoès (The Cockatoo) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Producer)
Le Kakatoès (The Cockatoo) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Producer)
https://www.rawpixel.com/image/9702323/image-paper-plant-personFree Image from public domain license
Road trip blog banner template
Road trip blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14770329/road-trip-blog-banner-templateView license
Psyche et L'Armour (The Story of Cupid and Psyche) (Furnishing Fabric) by Gorgerat Frères et Cie. (Manufacturer)
Psyche et L'Armour (The Story of Cupid and Psyche) (Furnishing Fabric) by Gorgerat Frères et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9001742/image-plant-frame-personFree Image from public domain license
Boho decor blog banner template
Boho decor blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14408646/boho-decor-blog-banner-templateView license
Achille reconnu par Ullysse (Achilles Recognized by Ulysses) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
Achille reconnu par Ullysse (Achilles Recognized by Ulysses) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9000593/image-plant-person-treeFree Image from public domain license
Classic car show Instagram story template, editable design for social media
Classic car show Instagram story template, editable design for social media
https://www.rawpixel.com/image/8244466/classic-car-show-instagram-story-template-editable-design-for-social-mediaView license
Le Bain d'Amour (Love Bath) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
Le Bain d'Amour (Love Bath) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9000832/image-plant-person-treeFree Image from public domain license
Vintage car sale flyer template, editable ad
Vintage car sale flyer template, editable ad
https://www.rawpixel.com/image/9243455/vintage-car-sale-flyer-template-editableView license
Le Kakatoes (The Cockatoo) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Producer)
Le Kakatoes (The Cockatoo) (Furnishing Fabric) by Favre-Petitpierre et Cie. (Producer)
https://www.rawpixel.com/image/9033422/image-dog-cartoon-plantFree Image from public domain license
France, Bastille day Instagram post template
France, Bastille day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14792757/france-bastille-day-instagram-post-templateView license
La Liberté Americaine (American Liberty) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
La Liberté Americaine (American Liberty) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/9049298/image-paper-person-fabricFree Image from public domain license
Gold palm leaf background, botanical border red, editable design
Gold palm leaf background, botanical border red, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8830694/gold-palm-leaf-background-botanical-border-red-editable-designView license
Le Tombeau de Voltaire (Voltaire's Tomb) (Furnishing Fabric) by Pierre Dubern et Cie. (Producer)
Le Tombeau de Voltaire (Voltaire's Tomb) (Furnishing Fabric) by Pierre Dubern et Cie. (Producer)
https://www.rawpixel.com/image/9002485/image-person-bird-fabricFree Image from public domain license
Home poster template, editable text and design
Home poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11782669/home-poster-template-editable-text-and-designView license
L'Hommage de l'Amérique á la France (America's Tribute to France) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
L'Hommage de l'Amérique á la France (America's Tribute to France) (Furnishing Fabric) by Jean Baptiste Huet (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/9702786/image-paper-angels-plantsFree Image from public domain license