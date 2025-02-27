Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageresistbedpatternpersonartcraftunited statescottonBedcover by Mary Elizabeth (Motter) TansillOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 805 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1686 x 2513 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarIndigenous resistance day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14493713/indigenous-resistance-day-instagram-post-templateView licenseFragment (from a Bedcover)https://www.rawpixel.com/image/9002946/fragment-from-bedcoverFree Image from public domain licenseTravel blog Youtube cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12561337/travel-blog-youtube-cover-template-editable-designView licenseBedcoverhttps://www.rawpixel.com/image/9036529/bedcoverFree Image from public domain licenseHalloween party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11999505/halloween-party-poster-template-editable-text-and-designView licenseBedcover (Mosaic or Honeycomb Quilt)https://www.rawpixel.com/image/9001248/bedcover-mosaic-honeycomb-quiltFree Image from public domain licenseSoil Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11935523/soil-instagram-post-template-editable-textView licenseBedcover (Crazy Quilt)https://www.rawpixel.com/image/9002534/bedcover-crazy-quiltFree Image from public domain licenseSports fest poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12804960/sports-fest-poster-templateView licenseFragment from Bedcover (Crazy Quilt Block)https://www.rawpixel.com/image/9006413/fragment-from-bedcover-crazy-quilt-blockFree Image from public domain licenseUS trade news Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11851855/trade-news-instagram-post-template-editable-textView licenseBedcoverhttps://www.rawpixel.com/image/9007341/bedcoverFree Image from public domain licenseNew arrival poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14868506/new-arrival-poster-template-editable-designView licenseFragment from Bedcover (Crazy Quilt Block)https://www.rawpixel.com/image/9000836/fragment-from-bedcover-crazy-quilt-blockFree Image from public domain licenseHalloween party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11726724/halloween-party-instagram-post-template-editable-textView licenseFragment (from a Bedcover)https://www.rawpixel.com/image/9003183/fragment-from-bedcoverFree Image from public domain licenseUS election Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14736531/election-instagram-post-templateView licenseBedcover (Crazy Quilt)https://www.rawpixel.com/image/9035415/bedcover-crazy-quiltFree Image from public domain licenseAmerica Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18343294/america-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseBedcover (Crazy Quilt)https://www.rawpixel.com/image/9002411/bedcover-crazy-quiltFree Image from public domain licenseHalloween party blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11999504/halloween-party-blog-banner-template-editable-textView licenseFragments from Bedcover (Mosaic or Honeycomb Quilt)https://www.rawpixel.com/image/9003324/fragments-from-bedcover-mosaic-honeycomb-quiltFree Image from public domain licenseOrganic farming Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11768406/organic-farming-instagram-post-template-editable-textView licenseBedcover (Lone Star Variation Quilt) by Ruth Hart (Maker)https://www.rawpixel.com/image/9703123/bedcover-lone-star-variation-quilt-ruth-hart-makerFree Image from public domain licenseHalloween craft fair Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614258/halloween-craft-fair-instagram-post-template-editable-textView licenseBedcoverhttps://www.rawpixel.com/image/9004679/bedcoverFree Image from public domain licenseNews Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11912195/news-instagram-post-template-editable-textView licenseFragment (From a Bedcover)https://www.rawpixel.com/image/9703220/fragment-from-bedcoverFree Image from public domain licenseAmerican business goals, economic growth collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11918664/american-business-goals-economic-growth-collage-editable-designView licenseFragment from Bedcover (Mosaic or Honeycomb Quilt)https://www.rawpixel.com/image/9006345/fragment-from-bedcover-mosaic-honeycomb-quiltFree Image from public domain licenseAmerican healthcare medical line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903446/american-healthcare-medical-line-art-collage-editable-designView licenseBedcover or Parlor Throw (Crazy Quilt)https://www.rawpixel.com/image/9029783/bedcover-parlor-throw-crazy-quiltFree Image from public domain licenseStatue of Liberty png sticker, open envelope collage art, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9207026/statue-liberty-png-sticker-open-envelope-collage-art-editable-designView licenseValance (For a Bed)https://www.rawpixel.com/image/9025897/valance-for-bedFree Image from public domain licenseUncle Sam collage art, colorful gradient shape tape, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9258940/uncle-sam-collage-art-colorful-gradient-shape-tape-editable-designView licensePanelhttps://www.rawpixel.com/image/9003649/panelFree Image from public domain licenseHappy Halloween Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11916344/happy-halloween-instagram-post-template-editable-textView licenseBedcover Entitled "Wool-Drawings"https://www.rawpixel.com/image/9018038/bedcover-entitled-wool-drawingsFree Image from public domain licenseAmerican healthcare medical line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11911818/american-healthcare-medical-line-art-collage-editable-designView licenseCrazy Quilt with Animals by Florence Elizabeth Marvinhttps://www.rawpixel.com/image/9000842/crazy-quilt-with-animals-florence-elizabeth-marvinFree Image from public domain license