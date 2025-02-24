Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagestone texturearcheologyancient civilizationjerusalemdocuments drawingarcheology textureold documentsmonument valleyJerusalem, Valley of Josaphat, Tomb of St. James (Jérusalem, Vallée de Josaphat, Tombeau de Saint Jacques) by Auguste SalzmannOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 900 pxHigh Resolution (HD) 1686 x 1265 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarAncient sculpture surreal remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664949/ancient-sculpture-surreal-remix-editable-designView licenseJérusalem. Saint Sépulcre. Coupole. by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14278591/image-church-art-public-domainFree Image from public domain licenseAncient ruins architecture fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664409/ancient-ruins-architecture-fantasy-remix-editable-designView licenseJérusalem. Enceinte du Temple. Porte hérodienne by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14312682/image-public-domain-wall-archFree Image from public domain licenseDesert ancient temple fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663521/desert-ancient-temple-fantasy-remix-editable-designView licenseJérusalem. Vasques de Salomon. Détails by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14324568/photo-image-public-domain-building-architectureFree Image from public domain licenseHistorical tours blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466071/historical-tours-blog-banner-template-editable-textView licenseJérusalem. Tombeau des rois de Juda. Intérieur de la cour by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14277209/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseBuddhism poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13502797/buddhism-poster-templateView licenseJerusalem - Ornements Arabes (Arab Ornaments) by Auguste Salzmannhttps://www.rawpixel.com/image/11799920/photo-image-art-public-domain-wallFree Image from public domain licenseInto the unknown Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14407567/into-the-unknown-facebook-post-templateView licenseJérusalem. Mosquée d'Omar, côté Ouest by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14277454/image-face-public-domain-buildingFree Image from public domain licensePeace within poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13502987/peace-within-poster-templateView licenseJérusalem. Village de Siloam. Monolithe de forme égyptienne 2 by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14276035/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseRoman architecture blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12030064/roman-architecture-blog-banner-template-editable-textView licenseJérusalem. Vallée de Josaphat. Tombeau de Zacharie by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14325337/photo-image-public-domain-wall-landscapeFree Image from public domain licenseAncient Rome social story template, editable Instagram designhttps://www.rawpixel.com/image/10036121/ancient-rome-social-story-template-editable-instagram-designView licenseJérusalem. Village de Siloam. Monolithe de forme égyptienne 3 by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14324847/photo-image-public-domain-nature-buildingFree Image from public domain licenseEgyptian history workshop blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466054/egyptian-history-workshop-blog-banner-template-editable-textView licenseJérusalem. Village de Siloam. Monolithe de forme égyptienne 3 by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14275875/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseAncient rock formations Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14407545/ancient-rock-formations-facebook-post-templateView licenseJérusalem. Enceinte du Temple. Face Sud de l'angle Sud-Est by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14326177/photo-image-face-public-domain-wallFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9552590/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-designView licenseJérusalem. Enceinte du Temple. Face-Est de l'angle Sud-Est by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14325232/photo-image-public-domain-wall-brickFree Image from public domain licenseHistorical tours Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11953125/historical-tours-instagram-post-template-editable-textView licenseJérusalem. Enceinte du Temple, côté Ouest. Heit-el-Morharby by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14324772/photo-image-public-domain-wall-buildingFree Image from public domain licenseAncient Rome Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486864/ancient-rome-instagram-post-templateView licenseJérusalem. Vallée de Josaphat. Détails du Tombeau d'Absalom by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14325913/photo-image-public-domain-building-architectureFree Image from public domain licenseHistory course poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12682506/history-course-poster-template-editable-text-and-designView licenseJérusalem. Vallée de Josaphat. Tombeau d'Absalom by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14275928/photo-image-public-domain-building-architectureFree Image from public domain licenseWorld heritage tour story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9554549/world-heritage-tour-story-template-editable-social-media-designView licenseJérusalem. Carrière à la porte de Damas by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14324641/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseWorld heritage tour Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9552588/world-heritage-tour-instagram-post-template-editable-designView licenseJerusalem, Church of the Holy Sepulchre (Jérusalem, Saint-Sépulcre) by Auguste Salzmannhttps://www.rawpixel.com/image/9029054/photo-image-paper-person-churchFree Image from public domain licenseAncient architecture Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11948296/ancient-architecture-instagram-post-template-editable-textView licenseJérusalem. Saint Sépulcre. Façade by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14277784/image-church-art-public-domainFree Image from public domain licenseWorld heritage tour blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9554534/world-heritage-tour-blog-banner-template-editable-designView licenseJérusalem. Saint Sépulcre. Détails de la façade. by Auguste Salzmann and Louis Désiré Blanquart Evrardhttps://www.rawpixel.com/image/14276987/image-face-church-artFree Image from public domain licenseHistory course Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12682508/history-course-instagram-story-template-editable-textView licenseJerusalem - Tombeau Des Rois De Juda Interieur De La Cour by Auguste Salzmannhttps://www.rawpixel.com/image/9316343/jerusalem-tombeau-des-rois-juda-interieur-cour-auguste-salzmannFree Image from public domain license