Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImagepapersflowerspatternartcircleplateglassgreenPaperweight by Clichy GlasshouseOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1686 x 1686 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarSmall business brand identity Facebook post template, original art illustration from Maurice Pillard Verneuil, editable…https://www.rawpixel.com/image/23438341/image-flower-leaf-plantView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8934240/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseEditable floral round frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11547593/editable-floral-round-frame-watercolor-purple-phlox-designView licenseDoor handle by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/9008489/door-handle-clichy-glasshouseFree Image from public domain licensePurple phlox round frame, editable watercolor flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11683979/purple-phlox-round-frame-editable-watercolor-flower-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/9008273/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseEditable floral round frame, watercolor pink peony designhttps://www.rawpixel.com/image/11683999/editable-floral-round-frame-watercolor-pink-peony-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8934305/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licensePink peony round frame, editable watercolor flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11551818/pink-peony-round-frame-editable-watercolor-flower-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8932986/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseEditable floral round frame, watercolor red rose designhttps://www.rawpixel.com/image/11554455/editable-floral-round-frame-watercolor-red-rose-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/9039761/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licensePink rose pattern background, Valentine's flower illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9212465/pink-rose-pattern-background-valentines-flower-illustration-editable-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/9039193/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseRed flower round frame, editable watercolor rose designhttps://www.rawpixel.com/image/11684103/red-flower-round-frame-editable-watercolor-rose-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/9029346/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseEditable floral round frame, watercolor yellow hollyhocks designhttps://www.rawpixel.com/image/11684039/editable-floral-round-frame-watercolor-yellow-hollyhocks-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/9029401/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseYellow hollyhocks round frame, editable watercolor flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11553803/yellow-hollyhocks-round-frame-editable-watercolor-flower-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8931325/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseBotanical badge frame desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11594369/botanical-badge-frame-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8931896/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseBotanical badge frame desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11594629/botanical-badge-frame-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8935398/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseFloral stylist and design studio Facebook post template, editable design with vintage photography from Karl Blossfeldthttps://www.rawpixel.com/image/21563340/image-potted-plant-flowersView licensePaperweight by Baccarat Glassworkshttps://www.rawpixel.com/image/8937415/paperweight-baccarat-glassworksFree Image from public domain licenseFloral plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7400433/floral-plate-mockup-editable-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8935371/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licensePorcelain plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10348803/porcelain-plate-mockup-editable-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8933337/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseFloral frame desktop wallpaper, editable blue designhttps://www.rawpixel.com/image/10194012/floral-frame-desktop-wallpaper-editable-blue-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8935436/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseBroken Glass Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12569121/broken-glass-effectView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8934681/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11634181/editable-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/9008582/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain licenseEditable floral frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11547542/editable-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8936548/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseEditable oval floral frame, watercolor purple phlox designhttps://www.rawpixel.com/image/11634184/editable-oval-floral-frame-watercolor-purple-phlox-designView licensePaperweight by Clichy Glasshousehttps://www.rawpixel.com/image/8936060/paperweight-clichy-glasshouseFree Image from public domain license