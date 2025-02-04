Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImageheartpapersflowerplantartcirclebotanicalpinkPaperweight by Compagnie de Saint LouisOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1686 x 1686 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage heart paper, pink flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9217941/vintage-heart-paper-pink-flower-collage-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008986/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseVintage heart paper, pink flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9261563/vintage-heart-paper-pink-flower-collage-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008461/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePink flower vase backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8502707/pink-flower-vase-backgroundView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8935010/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePink elements, pink paper note with cute doodleshttps://www.rawpixel.com/image/10169885/pink-elements-pink-paper-note-with-cute-doodlesView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8937456/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseFlower border on green background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10203541/flower-border-green-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9050535/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseCute memo note, green memphis background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10169887/cute-memo-note-green-memphis-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8937431/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseFlower illustration with hexagon shape, blue background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10161614/flower-illustration-with-hexagon-shape-blue-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9030045/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRed flower border, yellow square frame, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10200070/red-flower-border-yellow-square-frame-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9019297/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRound flower border on green background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10203348/round-flower-border-green-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9054989/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseColorful floral headphones, music remixhttps://www.rawpixel.com/image/9719661/colorful-floral-headphones-music-remixView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9029454/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRose border, desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12105484/rose-border-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9040709/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseAll you need is love quote, aesthetic flower collage art, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9269826/all-you-need-love-quote-aesthetic-flower-collage-art-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9029603/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseGreen desktop wallpaper, pastel paper note with cute doodles, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10169883/green-desktop-wallpaper-pastel-paper-note-with-cute-doodles-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9009987/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseBotanical oval frame, editable flower illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11453221/botanical-oval-frame-editable-flower-illustrationView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9042090/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePink circle png paper note on transparent background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10193736/pink-circle-png-paper-note-transparent-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8935041/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePink flower vase backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8502846/pink-flower-vase-backgroundView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8936583/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseAll you need is love png quote, aesthetic flower collage art, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9269813/all-you-need-love-png-quote-aesthetic-flower-collage-art-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8932474/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePurple orchid flower design space, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9269608/purple-orchid-flower-design-space-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8936564/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseVintage heart png paper, pink flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9259418/vintage-heart-png-paper-pink-flower-collage-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louis (Maker)https://www.rawpixel.com/image/8931942/paperweight-compagnie-saint-louis-makerFree Image from public domain licenseBlue background, grid paper and plant doodleshttps://www.rawpixel.com/image/10169892/blue-background-grid-paper-and-plant-doodlesView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9009025/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain license