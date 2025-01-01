Edit ImageCropAdjima1SaveSaveEdit Imagewatercolor cherry blossomflowerspring flowers watercolorcherry bloomaestheticstickercherry blossomartAmarena cherry flower, botanical collage element psdMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 4000 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet