Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagemedievaledward burne jonesangel art illustration png flowersmedieval angeltransparent pngpngangelplantPNG vintage allegory sticker with white border, transparent backgroundMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PNGLow Resolution 640 x 800 pxHigh Resolution (HD) 1956 x 2446 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar