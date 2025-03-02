Edit ImageCrop15SaveSaveEdit Imagegeorges seuratbeach paintingbeach paintings public domainavant gardefishing boat paintingoil paintingvintage beachpublic domain summerFour Boats at Grandcamp (Quatre bateaux Ã Grandcamp) by Georges SeuratOriginal public domain image from Barnes FoundationMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 762 pxHigh Resolution (HD) 5927 x 3766 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar