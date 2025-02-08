Edit ImageCrop17SaveSaveEdit Imagerenoirpierre auguste renoirstill lifefood paintingsnature morterenoir paintingspublic domain melon paintingoil painting still lifeStill Life with Melon (Nature morte au melon) by Pierre Auguste RenoirOriginal public domain image from Barnes FoundationMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 715 pxHigh Resolution (HD) 6447 x 3840 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar