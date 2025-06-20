Edit ImageCrop34SaveSaveEdit Imagerenoirimpressionism public domainpierre auguste renoirrenoir paintingspublic domain oil paintingmodern artlandscape paintings public domainrenoir public domainLandscape (Paysage) by Pierre Auguste RenoirOriginal public domain image from Barnes FoundationMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1039 pxHigh Resolution (HD) 4158 x 3600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar