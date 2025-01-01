Edit ImageCrop10SaveSaveEdit Imagehenri rousseauhenri rousseau public domainlandscapefashion graphicoil paintinghenri rousseau treemodern portraitpublic domain impressionistPortrait of a Woman in a Landscape (Portrait de femme dans un paysage) by Henri RousseauOriginal public domain image from Barnes FoundationMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 968 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4954 x 6144 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar