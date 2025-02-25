Edit ImageCropAdjima2SaveSaveEdit Imagepaperframeblack texturetransparent pngpngtorn paperpaper textureflowerRipped paper floral png frame, aesthetic botanical collage, transparent designMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PNGLow Resolution 800 x 533 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2666 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarBlue tulip border background, editable paper craft remixhttps://www.rawpixel.com/image/9124385/blue-tulip-border-background-editable-paper-craft-remixView licenseRipped paper floral png frame, aesthetic botanical collage, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/9270543/png-torn-paper-aestheticView licenseBlue tulip border editable paper craft backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9124386/blue-tulip-border-editable-paper-craft-backgroundView licenseNote paper png frame, cherry blossom flower collage, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/9270486/png-torn-paper-aestheticView licenseRipped paper floral frame, aesthetic botanical collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9257173/ripped-paper-floral-frame-aesthetic-botanical-collage-editable-designView licenseNote paper png frame, cherry blossom flower collage, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/9270485/png-torn-paper-aestheticView licenseGray ripped paper texture background, flower designhttps://www.rawpixel.com/image/9173428/gray-ripped-paper-texture-background-flower-designView licensePNG Ripped paper badge, cherry blossom flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10113325/png-torn-paper-aestheticView licenseVintage rose flower background, ripped paper border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9242620/vintage-rose-flower-background-ripped-paper-border-editable-designView licenseRipped paper floral frame, aesthetic botanical collagehttps://www.rawpixel.com/image/9266480/image-torn-paper-aestheticView licenseRipped paper floral frame, aesthetic botanical collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9223235/ripped-paper-floral-frame-aesthetic-botanical-collage-editable-designView licenseRipped paper floral png badge, aesthetic botanical collage, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/9266503/png-torn-paper-aestheticView licenseVintage rose flower background, ripped paper border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9242581/vintage-rose-flower-background-ripped-paper-border-editable-designView licensePNG Ripped paper badge, cherry blossom flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10113329/png-torn-paper-aestheticView licenseBlue tulip border desktop wallpaper, editable collage backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9124389/blue-tulip-border-desktop-wallpaper-editable-collage-backgroundView licensePNG Beige grid paper, pink flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10103549/png-torn-paper-aestheticView licenseAutumn aesthetic paper collage mockup element, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9082008/autumn-aesthetic-paper-collage-mockup-element-editable-designView licensePNG Beige grid paper, pink flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10173129/png-torn-paper-roseView licenseAesthetic torn paper flower png, editable collagehttps://www.rawpixel.com/image/10158523/aesthetic-torn-paper-flower-png-editable-collageView licensePNG Wedding flower badge, colorful botanical design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10161296/png-torn-paper-aestheticView licenseBlue tulip border iPhone wallpaper, editable remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9124387/blue-tulip-border-iphone-wallpaper-editable-remix-backgroundView licensePNG Ripped paper badge, cherry blossom flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10113331/png-torn-paper-aestheticView licenseAesthetic torn paper flower, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10147057/aesthetic-torn-paper-flower-editable-designView licensePNG Ripped paper badge, cherry blossom flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10113327/png-torn-paper-aestheticView licenseAutumn aesthetic background, paper collage borderhttps://www.rawpixel.com/image/10150387/autumn-aesthetic-background-paper-collage-borderView licenseRipped paper floral frame, aesthetic botanical collagehttps://www.rawpixel.com/image/9230635/image-torn-paper-aestheticView licenseBlue tulip border editable paper craft backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9190061/blue-tulip-border-editable-paper-craft-backgroundView licensePNG Wedding flower badge, colorful botanical design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10160934/png-torn-paper-aestheticView licenseAesthetic vintage scrapbook paper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10146606/aesthetic-vintage-scrapbook-paper-editable-designView licensePNG Autumn aesthetic badge, ripped paper design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10101654/png-torn-paper-aestheticView licenseNew items poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12956014/new-items-poster-templateView licensePNG Beige grid paper, pink flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10103810/png-torn-paper-roseView licenseAutumn aesthetic paper collage mockup element, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9125203/autumn-aesthetic-paper-collage-mockup-element-editable-designView licenseNote paper png badge, cherry blossom flower collagehttps://www.rawpixel.com/image/9264910/png-torn-paper-aestheticView licenseBlack ripped paper background, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9212592/black-ripped-paper-background-abstract-border-editable-designView licensePNG Autumn aesthetic badge, ripped paper design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10101599/png-torn-paper-aestheticView licenseBlue tulip border desktop wallpaper, editable collage backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9190063/blue-tulip-border-desktop-wallpaper-editable-collage-backgroundView licensePNG Beige grid paper, pink flower design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10103805/png-torn-paper-roseView licenseBlue tulip border background, editable paper craft remixhttps://www.rawpixel.com/image/9190060/blue-tulip-border-background-editable-paper-craft-remixView licensePNG Autumn aesthetic badge, ripped paper design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10101648/png-torn-paper-aestheticView license