Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageginter graphiccigarette cards flagspersonartcigarettesvintagepublic domainpostcardRear Admiral, Austria, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & GinterView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 658 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1575 x 2874 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage ephemera collage with retro elements and 'Vintage Ephemera' text editable template designhttps://www.rawpixel.com/image/22406622/image-wallpaper-background-desktopView licenseAdmiral, France, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612279/image-flag-painting-ginter-graphic-vintageFree Image from public domain licenseBaseball Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894046/baseball-instagram-post-template-editable-textView licenseAdmiral Third Rank, Japan, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612149/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseCard mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14711812/card-mockup-editable-designView licenseVice Admiral, Denmark, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612283/image-allen-ginter-cigarettes-flags-denmark-graphic-1888Free Image from public domain licenseBelize travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912855/belize-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseAdmiral, Brazil, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612281/image-ginter-graphic-brasil-public-domain-brazil-vintageFree Image from public domain licenseVintage romantic postcard mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/20812759/vintage-romantic-postcard-mockup-customizable-designView licenseCommodore's Pennant, Austria, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612140/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseBelize travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912916/belize-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseAdmiral, Belgium, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612195/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseBook cover editable mockup, realistic publishinghttps://www.rawpixel.com/image/12642037/book-cover-editable-mockup-realistic-publishingView licenseAdmiral of the Fleet, Great Britain, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen…https://www.rawpixel.com/image/9612310/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseEnvelope mail editable mockup, stationeryhttps://www.rawpixel.com/image/12638885/envelope-mail-editable-mockup-stationeryView licenseRear Admiral, France, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612154/image-american-flag-ginter-graphic-vintageFree Image from public domain licenseEditable moodboard mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/11258506/editable-moodboard-mockup-designView licenseRevenue Flag, United States, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612130/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseEqual rights poster template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7414806/equal-rights-poster-template-remix-media-designView licenseGrand Admiral, Austria, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7940816/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseCommodore's Pennant, United States, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen &…https://www.rawpixel.com/image/9612266/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseEditable invitation card mockup, flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/9187432/editable-invitation-card-mockup-flat-lay-designView licenseCommodore's Pennant, Great Britain, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen &…https://www.rawpixel.com/image/9612293/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseBaseball Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894008/baseball-instagram-post-template-editable-textView licensePrince of Wales Standard, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612112/image-prince-wales-ginter-graphic-1888Free Image from public domain licenseSpain travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912774/spain-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseCommodore's Pennant, Brazil, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9612280/image-brazil-vintage-ginter-graphic-1888Free Image from public domain licenseSpain travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912777/spain-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseNaval Dispatch, United States, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brands issued by Allen &…https://www.rawpixel.com/image/9612155/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseAdmiral, Mexico, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/9183860/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseSouth korea travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11912597/south-korea-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseAdmiral, Great Britain, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7940728/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTextbook poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486719/textbook-poster-templateView licenseRear Admiral, United States, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7940858/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHappy Birthday card template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9767473/happy-birthday-card-template-editable-designView licenseAdmiral, Netherlands, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7940802/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePublic service announcement template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9871105/public-service-announcement-template-editable-textView licenseLord High Admiral, Great Britain, from the Naval Flags series (N17) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7940763/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain license