rawpixel
Edit ImageCrop
Initiation Card (Tsakalis): Bhumirgharba, Tibet
Save
Edit Image
buddha paintingchinahuman mindbuddha paintings public domainbodhisattva vajrasattvavajrasattvatantricasian art
Become a Buddhist Instagram post template
Become a Buddhist Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828348/become-buddhist-instagram-post-templateView license
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614168/initiation-card-tsakalis-tibetFree Image from public domain license
The spiritual way Instagram post template
The spiritual way Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828351/the-spiritual-way-instagram-post-templateView license
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614108/initiation-card-tsakalis-tibetFree Image from public domain license
Zen meditation Facebook post template, editable social media ad
Zen meditation Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9254957/zen-meditation-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614120/initiation-card-tsakalis-tibetFree Image from public domain license
Nature quote facebook post template, editable text design
Nature quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151119/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
Initiation Card (Tsakalis): Vairochana, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Vairochana, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9612170/initiation-card-tsakalis-vairochana-tibetFree Image from public domain license
Zen meditation blog banner template, editable text & design
Zen meditation blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9254964/zen-meditation-blog-banner-template-editable-text-designView license
Initiation Card (Tsakalis): Yama, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Yama, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614117/initiation-card-tsakalis-yama-tibetFree Image from public domain license
Zen meditation Instagram story template, editable social media design
Zen meditation Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9254958/zen-meditation-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
Initiation Card (Tsakalis): Manjushri, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Manjushri, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9612185/initiation-card-tsakalis-manjushri-tibetFree Image from public domain license
Happy Buddha day Instagram post template
Happy Buddha day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828136/happy-buddha-day-instagram-post-templateView license
Initiation Card (Tsakalis): Samanthabhadri (Consort), Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Samanthabhadri (Consort), Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9186026/photo-image-paper-art-watercolorsFree Image from public domain license
Flower arrangement workshop editable poster template, original art illustration from Henri Rousseau
Flower arrangement workshop editable poster template, original art illustration from Henri Rousseau
https://www.rawpixel.com/image/22157932/image-flowers-leaves-artView license
Initiation Card (Tsakalis): Hayagriva, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Hayagriva, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614130/initiation-card-tsakalis-hayagriva-tibetFree Image from public domain license
Inner peace Instagram post template
Inner peace Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828324/inner-peace-instagram-post-templateView license
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614112/initiation-card-tsakalis-tibetFree Image from public domain license
Visit India Instagram post template
Visit India Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828319/visit-india-instagram-post-templateView license
Initiation Card (Tsakalis): Samanthabhandra, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Samanthabhandra, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614121/initiation-card-tsakalis-samanthabhandra-tibetFree Image from public domain license
Sitting Buddha background, Japanese vintage illustration
Sitting Buddha background, Japanese vintage illustration
https://www.rawpixel.com/image/12730432/sitting-buddha-background-japanese-vintage-illustrationView license
Initiation Card (Tsakalis): Amitabha, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Amitabha, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9612125/initiation-card-tsakalis-amitabha-tibetFree Image from public domain license
Buddhism quote Instagram story template
Buddhism quote Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14762582/buddhism-quote-instagram-story-templateView license
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
Initiation Card (Tsakalis), Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9614111/initiation-card-tsakalis-tibetFree Image from public domain license
Buddhism history blog banner template, editable text & design
Buddhism history blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9255254/buddhism-history-blog-banner-template-editable-text-designView license
Initiation Card (Tsakalis): Chenresi (Avalokiteshvara), Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Chenresi (Avalokiteshvara), Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9186038/photo-image-paper-art-watercolorsFree Image from public domain license
Sports quote Instagram post template
Sports quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14763437/sports-quote-instagram-post-templateView license
Initiation Card (Tsakalis): Door Keeper, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Door Keeper, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9087480/initiation-card-tsakalis-door-keeper-tibetFree Image from public domain license
Buddhism history Facebook post template, editable social media ad
Buddhism history Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9255249/buddhism-history-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Initiation Card (Tsakalis): Akashagarbha, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Akashagarbha, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9186041/initiation-card-tsakalis-akashagarbhaFree Image from public domain license
Buddhism history Instagram story template, editable social media design
Buddhism history Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9255251/buddhism-history-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
Initiation Card (Tsakalis): Mahakala, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Mahakala, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9186034/initiation-card-tsakalis-mahakalaFree Image from public domain license
Sitting Buddha background, Japanese vintage illustration
Sitting Buddha background, Japanese vintage illustration
https://www.rawpixel.com/image/12715273/sitting-buddha-background-japanese-vintage-illustrationView license
Initiation Cards (Tsakalis)
Initiation Cards (Tsakalis)
https://www.rawpixel.com/image/8302172/initiation-cards-tsakalisFree Image from public domain license
Happiness Instagram post template
Happiness Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828140/happiness-instagram-post-templateView license
Initiation Card (Tsakalis): Amoghasiddhi, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Amoghasiddhi, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9087482/initiation-card-tsakalis-amoghasiddhi-tibetFree Image from public domain license
Samurai master fantasy remix, editable design
Samurai master fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12664374/samurai-master-fantasy-remix-editable-designView license
Initiation Card (Tsakalis): Vajrapani, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Vajrapani, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9087484/initiation-card-tsakalis-vajrapani-tibetFree Image from public domain license
Free mind Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
Free mind Instagram post template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23045326/image-butterfly-rose-paperView license
Initiation Card (Tsakalis): Nirvana Vishkambhin, Tibet
Initiation Card (Tsakalis): Nirvana Vishkambhin, Tibet
https://www.rawpixel.com/image/9612354/initiation-card-tsakalis-nirvana-vishkambhin-tibetFree Image from public domain license