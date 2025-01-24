rawpixel
Rustam Captures the Horse Rakhsh", Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi, Abu'l Qasim Firdausi (author)
iranianilluminated manuscriptsislamic artabu l qasim firdausiindia vintage photopaperhorsebook
India travel blog Instagram post template
Rustam Saved by his Horse Rakhsh from an Attacking Lion", Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi, Abu'l Qasim…
Indian art & culture Instagram post template
"Rustam Overpowers the King of Hamavaran", Folio from a Shahnama (Book of Kings)
Islam 101 Facebook story template
"Rustam's First Course: Rakhsh Kills a Lion", Folio from a Shahnama (Book of Kings)
Find your peace Facebook story template
"How Rustam Found a Spring", Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi
Hardcover book mockup, editable design
Rustam Captures Rakhsh", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
Old vintage book with cursive writing. Remixed by rawpixel.
"Rakhsh Kills a Lion while Rustam is Asleep", Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi
Nature drawing png vintage book mockup element. Remixed by rawpixel.
Rustam Slays the White Div", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
Quran study poster template
"Birth of Rustam", Folio from a Shahnama (Book of Kings)
Quran study Facebook story template
Rustam rescues Bizhan from the Pit", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
Quran study blog banner template
Rustam Fighting Ashkabus", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
Quran Instagram post template
"Rustam Lassos Rakhsh", Folio from a Shahnama (Book of Kings)
Quran study Facebook post template
Rustam Wrestles with Puladvand", Folio from a Shahnama, Abu'l Qasim Firdausi (author)
Indian culture poster template, editable text and design
"Rustam Lassos Rakhsh," Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi
Muslim poster template
"Rustam Kills the White Div", Folio from a Shahnama (Book of Kings)
Islamic history Instagram post template
Rustam's First Encounter with Afrasiyab", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
Majestic unicorn fantasy remix, editable design
"Rustam Falls in the Spear-Lined Pit", Folio from a Shahnama (Book of Kings)
Faith quote Instagram story template
"Rustam Kills Isfandiyar with a Double Pointed Arrow", Folio from a Shahnama
Quran study Facebook story template
Rustam Slays Esfandiyar", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
Murder mystery book cover template
Suhrab Slain by Rustam", Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi, Abu'l Qasim Firdausi (author)
Quran donation Facebook story template
"The Murder of Iraj," Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi, author Abu'l Qasim Firdausi
