rawpixel
Edit ImageCrop
The Bodhisattva Avalokitesvara Expounding the Dharma to a Devotee: Folio from a Ashtasahasrika Prajnaparamita Sutra…
Save
Edit Image
buddha paintings public domainindian miniatureslotus pattern indiaempathybuddhadharmapublic domain pattern indianvintage india miniature paintings
Indian culture poster template, editable text and design
Indian culture poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12687426/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView license
The Bodhisattva Avalokiteshvara Dispensing Boons: Folio from an Ashtasahasrika Prajnaparamita Manuscript by Mahavihara Master
The Bodhisattva Avalokiteshvara Dispensing Boons: Folio from an Ashtasahasrika Prajnaparamita Manuscript by Mahavihara Master
https://www.rawpixel.com/image/9613912/image-indian-artist-public-domain-art-vintage-pattern-empathyFree Image from public domain license
Happy Navratri poster template, editable text and design
Happy Navratri poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12687381/happy-navratri-poster-template-editable-text-and-designView license
Six-Armed Bodhisattva Avalokiteshvara Sitting in a Posture of Roya Ease: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika…
Six-Armed Bodhisattva Avalokiteshvara Sitting in a Posture of Roya Ease: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika…
https://www.rawpixel.com/image/9613922/image-buddhist-paintings-hands-offering-flower-public-domain-buddhismFree Image from public domain license
Blessings of Lakshmi poster template, from original art illustration, editable text and design
Blessings of Lakshmi poster template, from original art illustration, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23148925/image-cartoon-paper-roseView license
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
https://www.rawpixel.com/image/9613988/image-indian-art-india-bengalFree Image from public domain license
Lakshi Puja Facebook cover template
Lakshi Puja Facebook cover template
https://www.rawpixel.com/image/12818032/lakshi-puja-facebook-cover-templateView license
Bodhisattva Maitreya, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…
Bodhisattva Maitreya, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…
https://www.rawpixel.com/image/9613913/image-maitreya-2001-1000-1400Free Image from public domain license
Lakshmi puja blog banner template
Lakshmi puja blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12712572/lakshmi-puja-blog-banner-templateView license
Green Tara Dispensing Boons to Ecstatic Devotees: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection…
Green Tara Dispensing Boons to Ecstatic Devotees: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection…
https://www.rawpixel.com/image/9613893/image-green-tara-india-art-paint-dripsFree Image from public domain license
Saraswati puja poster template
Saraswati puja poster template
https://www.rawpixel.com/image/14602282/saraswati-puja-poster-templateView license
The Bodhisattva Avalokiteshvara in the Form of Shadakshari Lokeshvara: Folio from a manuscript of the Ashtasahasrika…
The Bodhisattva Avalokiteshvara in the Form of Shadakshari Lokeshvara: Folio from a manuscript of the Ashtasahasrika…
https://www.rawpixel.com/image/9612380/image-hands-person-artFree Image from public domain license
Goddess Saraswati poster template
Goddess Saraswati poster template
https://www.rawpixel.com/image/12829820/goddess-saraswati-poster-templateView license
Bodhisattva Maitreya, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…
Bodhisattva Maitreya, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…
https://www.rawpixel.com/image/9613902/image-wisdom-india-art-maitreyaFree Image from public domain license
Goddess Saraswati Puja poster template
Goddess Saraswati Puja poster template
https://www.rawpixel.com/image/12830005/goddess-saraswati-puja-poster-templateView license
Buddha Giving Safety (Abhayananda) to Mariners, Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnapramita, India (Bengal) or…
Buddha Giving Safety (Abhayananda) to Mariners, Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnapramita, India (Bengal) or…
https://www.rawpixel.com/image/9328790/image-clouds-art-vintageFree Image from public domain license
Buddhist center poster template
Buddhist center poster template
https://www.rawpixel.com/image/12740600/buddhist-center-poster-templateView license
Kurukulla Dancing in Her Mountain Grotto: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of…
Kurukulla Dancing in Her Mountain Grotto: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of…
https://www.rawpixel.com/image/9613908/image-india-art-indian-deity-amitabhaFree Image from public domain license
Asian hotel branding Instagram post template, editable text and design
Asian hotel branding Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/21976905/asian-hotel-branding-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Preaching Amitabha with Avalokiteshvara and Manjushri, Folio 186 (verso), Manuscript of the Perfection of Wisdom in Eight…
Preaching Amitabha with Avalokiteshvara and Manjushri, Folio 186 (verso), Manuscript of the Perfection of Wisdom in Eight…
https://www.rawpixel.com/image/9660468/photo-image-paper-animal-treeFree Image from public domain license
Islam 101 poster template
Islam 101 poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273456/islam-101-poster-templateView license
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
https://www.rawpixel.com/image/9614002/image-green-tara-2001Free Image from public domain license
Buddha statue poster template
Buddha statue poster template
https://www.rawpixel.com/image/12740442/buddha-statue-poster-templateView license
White Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
White Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
https://www.rawpixel.com/image/9614000/image-white-tara-india-art-2001Free Image from public domain license
Buddhist center poster template
Buddhist center poster template
https://www.rawpixel.com/image/13140472/buddhist-center-poster-templateView license
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
https://www.rawpixel.com/image/9613998/image-tara-wisdom-bangladeshFree Image from public domain license
Buddha statue Instagram post template
Buddha statue Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13059450/buddha-statue-instagram-post-templateView license
Bodhisattva Avalokiteshvara of the Lion's Roar, or Simhanada Avalokiteshvara (Shi Hou Guanyin)
Bodhisattva Avalokiteshvara of the Lion's Roar, or Simhanada Avalokiteshvara (Shi Hou Guanyin)
https://www.rawpixel.com/image/8294341/photo-image-lion-wood-personFree Image from public domain license
Buddha statue blog banner template
Buddha statue blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13059448/buddha-statue-blog-banner-templateView license
Crowned Buddha
Crowned Buddha
https://www.rawpixel.com/image/9087329/crowned-buddhaFree Image from public domain license
Buddha statue Facebook story template
Buddha statue Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13059449/buddha-statue-facebook-story-templateView license
Miniature Brahmanical Shrine
Miniature Brahmanical Shrine
https://www.rawpixel.com/image/8332768/miniature-brahmanical-shrineFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template
Indian culture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13027238/indian-culture-instagram-post-templateView license
Amitabha triad, unidentified artist
Amitabha triad, unidentified artist
https://www.rawpixel.com/image/9330647/amitabha-triadFree Image from public domain license
The spiritual way Instagram post template
The spiritual way Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828351/the-spiritual-way-instagram-post-templateView license
Miniature Head of a Bodhisattva
Miniature Head of a Bodhisattva
https://www.rawpixel.com/image/9708885/miniature-head-bodhisattvaFree Image from public domain license
Become a Buddhist Instagram post template
Become a Buddhist Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12828348/become-buddhist-instagram-post-templateView license
Maharana Sarup Singh Inspects a Prize Stallion by Tara
Maharana Sarup Singh Inspects a Prize Stallion by Tara
https://www.rawpixel.com/image/9185686/image-happy-birthday-indian-paintings-horse-paintingFree Image from public domain license
Dear God poster template
Dear God poster template
https://www.rawpixel.com/image/14600650/dear-god-poster-templateView license
Maharaja Ranjit Singh (reigned 1799-1837) by Jagannath
Maharaja Ranjit Singh (reigned 1799-1837) by Jagannath
https://www.rawpixel.com/image/11932021/image-arrow-face-borderFree Image from public domain license