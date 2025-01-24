rawpixel
Edit ImageCrop
Andhrayaki Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Himachal Pradesh, Bilaspur)
Save
Edit Image
turmoil public domainragamala indian painting skyindiaabsencefrustrationclouds paintings indialoveragini
Eid Mubarak poster template
Eid Mubarak poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273502/eid-mubarak-poster-templateView license
Vasanti Ragini, Page from a Ragamala Series (Garland of Musical Modes), India (Himachal Pradesh, Bilaspur)
Vasanti Ragini, Page from a Ragamala Series (Garland of Musical Modes), India (Himachal Pradesh, Bilaspur)
https://www.rawpixel.com/image/9613849/image-indian-painting-india-springFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template
Indian culture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14777201/indian-culture-instagram-post-templateView license
Bhairavi Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Himachal Pradesh, Mandi)
Bhairavi Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Himachal Pradesh, Mandi)
https://www.rawpixel.com/image/9330309/image-paper-flowers-handFree Image from public domain license
Summer holiday Instagram post template
Summer holiday Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14835341/summer-holiday-instagram-post-templateView license
Sanveri Ragini, Page from a Ragamala Series (Garland of Musical Modes)
Sanveri Ragini, Page from a Ragamala Series (Garland of Musical Modes)
https://www.rawpixel.com/image/8199917/sanveri-ragini-page-from-ragamala-series-garland-musical-modesFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template
Indian culture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12873930/indian-culture-instagram-post-templateView license
Lalit Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Madhya Pradesh, Malwa)
Lalit Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Madhya Pradesh, Malwa)
https://www.rawpixel.com/image/9184143/image-paper-art-watercolorsFree Image from public domain license
India travel Facebook post template
India travel Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12874110/india-travel-facebook-post-templateView license
Setmalar Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes)
Setmalar Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes)
https://www.rawpixel.com/image/8224597/setmalar-ragini-folio-from-ragamala-series-garland-musical-modesFree Image from public domain license
Retirement vlog Instagram post template
Retirement vlog Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14835955/retirement-vlog-instagram-post-templateView license
Ragini Des Variri: Page from a Dispersed Ragamala Series (Garland of Musical Modes), India (Madhya Pradesh, Malwa)
Ragini Des Variri: Page from a Dispersed Ragamala Series (Garland of Musical Modes), India (Madhya Pradesh, Malwa)
https://www.rawpixel.com/image/9330268/image-paper-watercolors-collageFree Image from public domain license
Peace & love Instagram post template
Peace & love Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14443911/peace-love-instagram-post-templateView license
A Lady with Attendant and a Pair of Deer: Probably Gujari Ragini of Dipak, from a Pahari Ragamala
A Lady with Attendant and a Pair of Deer: Probably Gujari Ragini of Dipak, from a Pahari Ragamala
https://www.rawpixel.com/image/9723786/image-background-horse-animalFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template
Indian culture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13027238/indian-culture-instagram-post-templateView license
Kaccheli Ragini, from a Ragamala
Kaccheli Ragini, from a Ragamala
https://www.rawpixel.com/image/8850002/kaccheli-ragini-from-ragamalaFree Image from public domain license
Indian culture Facebook story template
Indian culture Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13027241/indian-culture-facebook-story-templateView license
Double-sided folio from a Ramayana series, India, Himachal Pradesh, unidentified sub-school
Double-sided folio from a Ramayana series, India, Himachal Pradesh, unidentified sub-school
https://www.rawpixel.com/image/9241405/double-sided-folio-from-ramayana-seriesFree Image from public domain license
Visit India poster template, editable text and design
Visit India poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12613548/visit-india-poster-template-editable-text-and-designView license
Double-sided folio from a Ramayana series, India, Himachal Pradesh, unidentified sub-school
Double-sided folio from a Ramayana series, India, Himachal Pradesh, unidentified sub-school
https://www.rawpixel.com/image/9241544/double-sided-folio-from-ramayana-seriesFree Image from public domain license
Indian culture poster template, editable text and design
Indian culture poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12687426/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView license
Vasant Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Madhya Pradesh, Malwa)
Vasant Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Madhya Pradesh, Malwa)
https://www.rawpixel.com/image/9184184/image-paper-art-watercolorsFree Image from public domain license
Indian culture blog banner template
Indian culture blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13027236/indian-culture-blog-banner-templateView license
The Demon Hiranyaksha Departs the Demon Palace: Folio from a Bhagavata Purana Series, Northern India, Guler, Himachal…
The Demon Hiranyaksha Departs the Demon Palace: Folio from a Bhagavata Purana Series, Northern India, Guler, Himachal…
https://www.rawpixel.com/image/9185682/image-narasimha-india-public-domain-demonFree Image from public domain license
Natural healing Instagram post template
Natural healing Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14443926/natural-healing-instagram-post-templateView license
Double-sided folio from a Ramayana series
Double-sided folio from a Ramayana series
https://www.rawpixel.com/image/9081224/double-sided-folio-from-ramayana-seriesFree Image from public domain license
Indian culture poster template
Indian culture poster template
https://www.rawpixel.com/image/12874407/indian-culture-poster-templateView license
Women Worshipping a Shiva Linga: Devagandhari Ragini of Hindol, from a Chamba Ragamala
Women Worshipping a Shiva Linga: Devagandhari Ragini of Hindol, from a Chamba Ragamala
https://www.rawpixel.com/image/9723630/image-flowers-hands-faceFree Image from public domain license
Saraswati puja poster template
Saraswati puja poster template
https://www.rawpixel.com/image/14602282/saraswati-puja-poster-templateView license
Double-sided folio from a Ramayana series, India, Himachal Pradesh, unidentified sub-school
Double-sided folio from a Ramayana series, India, Himachal Pradesh, unidentified sub-school
https://www.rawpixel.com/image/9241440/double-sided-folio-from-ramayana-seriesFree Image from public domain license
Happy Navratri poster template, editable text and design
Happy Navratri poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12687381/happy-navratri-poster-template-editable-text-and-designView license
King Bikramaditya Summons Madhava, from a Madhavanala Kamakandala
King Bikramaditya Summons Madhava, from a Madhavanala Kamakandala
https://www.rawpixel.com/image/9723635/king-bikramaditya-summons-madhava-from-madhavanala-kamakandalaFree Image from public domain license
Indian art & culture Instagram post template, editable design
Indian art & culture Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9563853/indian-art-culture-instagram-post-template-editable-designView license
Bangali Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Rajasthan, Amber)
Bangali Ragini: Folio from a ragamala series (Garland of Musical Modes), India (Rajasthan, Amber)
https://www.rawpixel.com/image/9328738/image-paper-watercolors-vintageFree Image from public domain license
Lakshi Puja Facebook cover template
Lakshi Puja Facebook cover template
https://www.rawpixel.com/image/12818032/lakshi-puja-facebook-cover-templateView license
Madhumadhavai Ragini: Page from a Dispersed Ragamala Series (Garland of Musical Modes), India (Rajasthan, Marwar)
Madhumadhavai Ragini: Page from a Dispersed Ragamala Series (Garland of Musical Modes), India (Rajasthan, Marwar)
https://www.rawpixel.com/image/9184139/image-paper-art-watercolorsFree Image from public domain license
Lakshmi puja blog banner template
Lakshmi puja blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12712572/lakshmi-puja-blog-banner-templateView license
Jalandhara Ragaputra, from a Ragamala series
Jalandhara Ragaputra, from a Ragamala series
https://www.rawpixel.com/image/8847275/jalandhara-ragaputra-from-ragamala-seriesFree Image from public domain license
Indian art & culture blog banner template, editable design
Indian art & culture blog banner template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9567001/indian-art-culture-blog-banner-template-editable-designView license
Lakshmana at the hermitage, folio from a Ramayana
Lakshmana at the hermitage, folio from a Ramayana
https://www.rawpixel.com/image/8847176/lakshmana-the-hermitage-folio-from-ramayanaFree Image from public domain license