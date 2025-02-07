Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagemaitreyabangladeshindia artwisdomleafpersonartwatercolourBodhisattva Maitreya, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or BangladeshView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 704 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2348 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseBodhisattva Maitreya, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…https://www.rawpixel.com/image/9613913/image-maitreya-2001-1000-1400Free Image from public domain licenseProduct review Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11618195/product-review-instagram-post-template-editable-textView licenseGreen Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9614002/image-green-tara-2001Free Image from public domain licenseYoga woman dancer pose desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10174672/yoga-woman-dancer-pose-desktop-wallpaper-editable-designView licenseWhite Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9614000/image-white-tara-india-art-2001Free Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseGreen Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9613998/image-tara-wisdom-bangladeshFree Image from public domain licenseWatercolor girls at beach png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10864287/watercolor-girls-beach-png-element-editable-remix-designView licenseGreen Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9613988/image-indian-art-india-bengalFree Image from public domain licenseWatercolor girls at beach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888615/watercolor-girls-beach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseGreen Tara Dispensing Boons to Ecstatic Devotees: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection…https://www.rawpixel.com/image/9613893/image-green-tara-india-art-paint-dripsFree Image from public domain licenseYoga woman dancer pose background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10196022/yoga-woman-dancer-pose-background-editable-designView licenseThe Bodhisattva Avalokiteshvara in the Form of Shadakshari Lokeshvara: Folio from a manuscript of the Ashtasahasrika…https://www.rawpixel.com/image/9612380/image-hands-person-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseSix-Armed Bodhisattva Avalokiteshvara Sitting in a Posture of Roya Ease: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika…https://www.rawpixel.com/image/9613922/image-buddhist-paintings-hands-offering-flower-public-domain-buddhismFree Image from public domain licenseWatercolor girls at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10200295/watercolor-girls-beach-editable-remix-designView licenseKurukulla Dancing in Her Mountain Grotto: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of…https://www.rawpixel.com/image/9613908/image-india-art-indian-deity-amitabhaFree Image from public domain licenseWatercolor girls at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10865105/watercolor-girls-beach-editable-remix-designView licenseThe Bodhisattva Avalokiteshvara Dispensing Boons: Folio from an Ashtasahasrika Prajnaparamita Manuscript by Mahavihara Masterhttps://www.rawpixel.com/image/9613912/image-indian-artist-public-domain-art-vintage-pattern-empathyFree Image from public domain licenseWatercolor girls at beach mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10864859/watercolor-girls-beach-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseThe Bodhisattva Avalokitesvara Expounding the Dharma to a Devotee: Folio from a Ashtasahasrika Prajnaparamita Sutra…https://www.rawpixel.com/image/9613627/image-lotus-pattern-india-buddist-monk-art-white-taraFree Image from public domain licenseWatercolor girls at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888564/watercolor-girls-beach-editable-remix-designView licenseEnthroned Four-armed Bodhisattva, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9613916/image-public-domain-paintings-buddhism-india-art-1955Free Image from public domain licenseWatercolor girls at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10888656/watercolor-girls-beach-editable-remix-designView licenseBuddha with His Hands Raised in Dharmacakra Mudra, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript…https://www.rawpixel.com/image/9614007/image-1955-1000-1400-artFree Image from public domain licenseYoga woman dancer pose iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10174671/yoga-woman-dancer-pose-iphone-wallpaper-editable-designView licenseBuddha Giving Safety (Abhayananda) to Mariners, Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnapramita, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9328790/image-clouds-art-vintageFree Image from public domain licenseHealthy woman stretching desktop wallpaper, botanical aesthetic , editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10174125/png-aesthetic-background-beigeView licenseBuddha Enthroned in a Shrine, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9614011/image-hands-person-artFree Image from public domain licenseWoman leaf aesthetic yoga frame, dancer pose, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10174704/woman-leaf-aesthetic-yoga-frame-dancer-pose-editable-designView licenseBodhisattva in a Mountain Grotto, Playing a Stringed Instrument (Vina), Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika…https://www.rawpixel.com/image/9614010/image-instruments-india-art-1955Free Image from public domain licenseReview editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12650023/review-editable-poster-templateView licenseStupa, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscripthttps://www.rawpixel.com/image/8326280/image-baseball-leaf-sportsFree Image from public domain licenseReading habit poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14062921/reading-habit-poster-templateView licenseFolio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom)https://www.rawpixel.com/image/8326426/image-vintage-public-domain-paintingsFree Image from public domain licenseWisdom quote mobile phone wallpaper templatehttps://www.rawpixel.com/image/14686709/wisdom-quote-mobile-phone-wallpaper-templateView licenseThe Wrathful Protector Mahakala in a Six-Armed Form: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita…https://www.rawpixel.com/image/8326140/image-vintage-public-domain-paintingsFree Image from public domain licenseVictorian woman mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10659656/victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326368/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain license