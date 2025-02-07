rawpixel
Bodhisattva Maitreya, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Bodhisattva Maitreya, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…
Product review Instagram post template, editable text
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
Yoga woman dancer pose desktop wallpaper, editable design
White Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
Watercolor girls at beach png element, editable remix design
Green Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…
Watercolor girls at beach mobile wallpaper, editable remix design
Green Tara Dispensing Boons to Ecstatic Devotees: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection…
Yoga woman dancer pose background, editable design
The Bodhisattva Avalokiteshvara in the Form of Shadakshari Lokeshvara: Folio from a manuscript of the Ashtasahasrika…
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Six-Armed Bodhisattva Avalokiteshvara Sitting in a Posture of Roya Ease: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika…
Watercolor girls at beach, editable remix design
Kurukulla Dancing in Her Mountain Grotto: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of…
Watercolor girls at beach, editable remix design
The Bodhisattva Avalokiteshvara Dispensing Boons: Folio from an Ashtasahasrika Prajnaparamita Manuscript by Mahavihara Master
Watercolor girls at beach mobile wallpaper, editable remix design
The Bodhisattva Avalokitesvara Expounding the Dharma to a Devotee: Folio from a Ashtasahasrika Prajnaparamita Sutra…
Watercolor girls at beach, editable remix design
Enthroned Four-armed Bodhisattva, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript, India (Bengal) or…
Watercolor girls at beach, editable remix design
Buddha with His Hands Raised in Dharmacakra Mudra, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript…
Yoga woman dancer pose iPhone wallpaper, editable design
Buddha Giving Safety (Abhayananda) to Mariners, Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnapramita, India (Bengal) or…
Healthy woman stretching desktop wallpaper, botanical aesthetic , editable design
Buddha Enthroned in a Shrine, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript, India (Bengal) or…
Woman leaf aesthetic yoga frame, dancer pose, editable design
Bodhisattva in a Mountain Grotto, Playing a Stringed Instrument (Vina), Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika…
Review editable poster template
Stupa, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript
Reading habit poster template
Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom)
Wisdom quote mobile phone wallpaper template
The Wrathful Protector Mahakala in a Six-Armed Form: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita…
Victorian woman mobile wallpaper, editable watercolor design
Folio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita
