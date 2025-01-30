Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageindianislamic artdarbarcourt of indiabengalislam paintingindia durbarislamic paintingDarbar of Alivardi Khan at Murshidabad's CourtView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 854 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2848 x 4000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarIndian culture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687426/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView licenseThree Noblemen in Procession on an Elephant by Venkatchellumhttps://www.rawpixel.com/image/9087530/three-noblemen-procession-elephant-venkatchellumFree Image from public domain licenseHappy Navratri poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687381/happy-navratri-poster-template-editable-text-and-designView licensePortrait of Islam Khan Mashhadi by Payag, Indianhttps://www.rawpixel.com/image/9185370/portrait-islam-khan-mashhadi-payag-indianFree Image from public domain licenseIslam 101 poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273456/islam-101-poster-templateView licensePortrait of Kuchal Oghlan: Folio from Salim's Albumhttps://www.rawpixel.com/image/8259109/portrait-kuchal-oghlan-folio-from-salims-albumFree Image from public domain licenseIndian culture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14602525/indian-culture-instagram-post-templateView licensePrince in a Garden Courtyard, attributed to Iran, Tabrizhttps://www.rawpixel.com/image/9185362/image-persian-artt-iranFree Image from public domain licenseIndia poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599964/india-poster-templateView licenseA Nobleman Reading, India, ca. 1750–75https://www.rawpixel.com/image/9185479/nobleman-reading-india-ca-1750andndash75Free Image from public domain licenseEid Mubarak poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273502/eid-mubarak-poster-templateView licenseConquering the Qamus Forthttps://www.rawpixel.com/image/8086659/conquering-the-qamus-fortFree Image from public domain licenseIndian art & culture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14600102/indian-art-culture-instagram-post-templateView licenseA Portrait of Farhad Khanhttps://www.rawpixel.com/image/10234393/portrait-farhad-khanFree Image from public domain licenseDurga puja poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12818054/durga-puja-poster-templateView licenseFour European Gentlemenhttps://www.rawpixel.com/image/8036776/four-european-gentlemenFree Image from public domain licenseIndian art & culture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687157/indian-art-culture-poster-template-editable-text-and-designView licenseNobleman on a Terrace, attributed to India, Murshidabad (ca. 1780)https://www.rawpixel.com/image/9185559/image-mughal-art-indiaFree Image from public domain licenseDiwali Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14602523/diwali-instagram-post-templateView licensePortrait of Raja Man Singh of Amberhttps://www.rawpixel.com/image/8260526/portrait-raja-man-singh-amberFree Image from public domain licenseShri Durga goddess poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12700425/shri-durga-goddess-poster-templateView licensePortrait of Chuk the Wrestlerhttps://www.rawpixel.com/image/8218885/portrait-chuk-the-wrestlerFree Image from public domain licenseVisit India poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12613548/visit-india-poster-template-editable-text-and-designView licenseMadonna and Child in a Domestic Interiorhttps://www.rawpixel.com/image/8247550/madonna-and-child-domestic-interiorFree Image from public domain licenseHappy holi poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687161/happy-holi-poster-template-editable-text-and-designView licenseInterior of a Courtyard with Figures, early 17th centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9185304/image-india-illuminated-manuscripts-1908Free Image from public domain licenseBuddhism poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13485939/buddhism-poster-templateView license"Women Visiting a Hermit", Folio from the Davis Albumhttps://www.rawpixel.com/image/8187069/women-visiting-hermit-folio-from-the-davis-albumFree Image from public domain licenseIndia travel blog Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443921/india-travel-blog-instagram-post-templateView license"A Scene of Conviviality at Court", Folio from a Divan (Collected Works) of Mir 'Ali Shir Nava'ihttps://www.rawpixel.com/image/9185331/image-paper-art-watercolorFree Image from public domain licenseIndian culture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777201/indian-culture-instagram-post-templateView licenseThe American Fleet Defeating Rais Hamdu off Cape Gata, 19th centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9086855/the-american-fleet-defeating-rais-hamdu-off-cape-gata-19th-centuryFree Image from public domain licenseIndian art & culture Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9563853/indian-art-culture-instagram-post-template-editable-designView licenseSolomon and the Queen of Sheba, early 19th centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9087377/solomon-and-the-queen-sheba-early-19th-centuryFree Image from public domain licenseVisit India Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12613560/visit-india-instagram-story-template-editable-textView licensePortrait of Sultan Ahmet I (r. 1603–17)https://www.rawpixel.com/image/8250623/portrait-sultan-ahmet-r-1603-17Free Image from public domain licenseVisit India Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12613467/visit-india-instagram-post-template-editable-textView licenseAlbum Page with Two Christian Subjectshttps://www.rawpixel.com/image/9581748/album-page-with-two-christian-subjectsFree Image from public domain licenseIndian art & culture blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9567001/indian-art-culture-blog-banner-template-editable-designView licenseA Radish Plant, Seed, and Flower, late 18th centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9087431/radish-plant-seed-and-flower-late-18th-centuryFree Image from public domain license