Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageindian public domainindiaindian artbengalmahakaliartwatercolourvintageGreen Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or BangladeshView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 699 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2329 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarIndian culture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687426/indian-culture-poster-template-editable-text-and-designView licenseGreen Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9614002/image-green-tara-2001Free Image from public domain licenseHappy Navratri poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687381/happy-navratri-poster-template-editable-text-and-designView licenseGreen Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9613998/image-tara-wisdom-bangladeshFree Image from public domain licenseDurga puja poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12818054/durga-puja-poster-templateView licenseWhite Tara, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9614000/image-white-tara-india-art-2001Free Image from public domain licenseShri Durga goddess poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12700425/shri-durga-goddess-poster-templateView licenseBodhisattva Maitreya, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…https://www.rawpixel.com/image/9613902/image-wisdom-india-art-maitreyaFree Image from public domain licenseIndian culture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027238/indian-culture-instagram-post-templateView licenseBodhisattva Maitreya, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…https://www.rawpixel.com/image/9613913/image-maitreya-2001-1000-1400Free Image from public domain licenseIndian culture Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027241/indian-culture-facebook-story-templateView licenseGreen Tara Dispensing Boons to Ecstatic Devotees: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection…https://www.rawpixel.com/image/9613893/image-green-tara-india-art-paint-dripsFree Image from public domain licenseIndian culture blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027236/indian-culture-blog-banner-templateView licenseSix-Armed Bodhisattva Avalokiteshvara Sitting in a Posture of Roya Ease: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika…https://www.rawpixel.com/image/9613922/image-buddhist-paintings-hands-offering-flower-public-domain-buddhismFree Image from public domain licenseVintage ephemera collage with retro elements and 'Vintage Ephemera' text editable template designhttps://www.rawpixel.com/image/22406622/image-wallpaper-background-desktopView licenseThe Bodhisattva Avalokiteshvara in the Form of Shadakshari Lokeshvara: Folio from a manuscript of the Ashtasahasrika…https://www.rawpixel.com/image/9612380/image-hands-person-artFree Image from public domain licenseGoddess Saraswati Puja poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12830005/goddess-saraswati-puja-poster-templateView licenseKurukulla Dancing in Her Mountain Grotto: Folio from a Manuscript of the Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of…https://www.rawpixel.com/image/9613908/image-india-art-indian-deity-amitabhaFree Image from public domain licenseGoddess Saraswati poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12829820/goddess-saraswati-poster-templateView licenseThe Bodhisattva Avalokitesvara Expounding the Dharma to a Devotee: Folio from a Ashtasahasrika Prajnaparamita Sutra…https://www.rawpixel.com/image/9613627/image-lotus-pattern-india-buddist-monk-art-white-taraFree Image from public domain licenseSaraswati puja poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14602282/saraswati-puja-poster-templateView licenseThe Bodhisattva Avalokiteshvara Dispensing Boons: Folio from an Ashtasahasrika Prajnaparamita Manuscript by Mahavihara Masterhttps://www.rawpixel.com/image/9613912/image-indian-artist-public-domain-art-vintage-pattern-empathyFree Image from public domain licenseIndian art & culture Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027228/indian-art-culture-facebook-story-templateView licenseBuddha with His Hands Raised in Dharmacakra Mudra, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript…https://www.rawpixel.com/image/9614007/image-1955-1000-1400-artFree Image from public domain licenseIndian art & culture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027223/indian-art-culture-instagram-post-templateView licenseWrathful Eight-armed and Three-faced Goddess Tara Marichi, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita…https://www.rawpixel.com/image/9613901/image-india-art-tapestry-1955Free Image from public domain licenseIndian culture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777201/indian-culture-instagram-post-templateView licenseBodhisattva in a Mountain Grotto, Playing a Stringed Instrument (Vina), Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika…https://www.rawpixel.com/image/9614010/image-instruments-india-art-1955Free Image from public domain licenseIndian art & culture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11928652/indian-art-culture-poster-template-editable-text-and-designView licenseStupa, Leaf from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscripthttps://www.rawpixel.com/image/8326280/image-baseball-leaf-sportsFree Image from public domain licenseIndian art & culture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12619126/indian-art-culture-poster-template-editable-text-and-designView licenseEnthroned Four-armed Bodhisattva, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9613916/image-public-domain-paintings-buddhism-india-art-1955Free Image from public domain licenseLakshi Puja Facebook cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/12818032/lakshi-puja-facebook-cover-templateView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8324486/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseLakshmi puja blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12712572/lakshmi-puja-blog-banner-templateView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326341/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseCultural festival indian culture poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14437173/cultural-festival-indian-culture-poster-templateView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326063/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseIndian art & culture blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027221/indian-art-culture-blog-banner-templateView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8324432/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain license