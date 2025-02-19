Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagecbrnehandshospitalpersonmanpublic domainunited statesteamIf it ain’t raining it ain’t DECON training at Naval Hospital Bremerton 220505-N-HU933-307all hands - and PPEs - on deck...Inclement weather didn’t put a damper on Naval Hospital Bremerton’s Decontamination Team in successfully conducting and concluding a DECON certification course, May 5, 2022. Under less-than-ideal rainy conditions, NHB's DECON team members were collectively and individually tested in being able to receive casualties during a chemical, biological, radiological, nuclear (and) explosives response (CBRNE) incident (Official Navy photo by Douglas H Stutz, NHB/NMRTC Bremerton public affairs officer).     