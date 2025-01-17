Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imageworld war iiworld war ii militarypeoplebeachmanwaterpublic domainadultCasualties are brought aboard an LST for removal from the beachhead. In the background are German prisoners under guard. Normandy Invasion, June 1944. Normandy Evacuation.BuAer 252625. [Boats.] [Scene.] Groom, Dale. 06/05/1944. 