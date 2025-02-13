Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagetypewriterold computerold printerprinterkeyboardperson typewritercomputer historicalpersonPharmacist examining prescription labels.Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 961 pxHigh Resolution (HD) 3008 x 2408 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWriting technology blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271092/writing-technology-blog-banner-template-editable-text-designView licenseCmdr. Yu Zhang, a maxillofacial prosthodontist prepares an acrylic dental prosthesis in hospital’s oral and maxillofacial…https://www.rawpixel.com/image/8708656/photo-image-public-domain-person-roomFree Image from public domain licenseTypewriter's paper mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10197000/typewriters-paper-mockup-editable-designView licenseNMCSD San Diego’s First Surgical Telementoring Surgery with NHCP220516-N-XZ205-1098SAN DIEGO (May 16, 2022) Capt. Gordon…https://www.rawpixel.com/image/9648051/photo-image-person-medicine-public-domainFree Image from public domain licenseEditable paper mockup on a typewriterhttps://www.rawpixel.com/image/8831052/editable-paper-mockup-typewriterView licenseNaval School of Health Sciences, San Diego. [Hospital Corpsman bowling]https://www.rawpixel.com/image/9654251/image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseWriting technology Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9271093/writing-technology-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseA recruit with Charlie Company, 1st Recruit Training Battalion, fireman-carries another recruit during a combat conditioning…https://www.rawpixel.com/image/3317615/free-photo-image-man-america-americanFree Image from public domain licenseWriting tricks blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271088/writing-tricks-blog-banner-template-editable-text-designView licenseCapt. D.W. Knox, U.S.N. with naval records of Confederacy, 2/1/26https://www.rawpixel.com/image/6982301/capt-dw-knox-usn-with-naval-records-confederacy-2126Free Image from public domain licenseScreenwriting guide blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271095/screenwriting-guide-blog-banner-template-editable-text-designView licenseA U.S. Marine Corps drill instructor with Alpha Company, 1st Recruit Training Battalion, gives his platoon a command during…https://www.rawpixel.com/image/3317621/free-photo-image-american-army-californiaFree Image from public domain licenseWriting technology Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9271094/writing-technology-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseTypewriter future white background correspondence electronics.https://www.rawpixel.com/image/13839871/typewriter-future-white-background-correspondence-electronicsView licenseRetro typewriter png element, editable lifestyle designhttps://www.rawpixel.com/image/11554575/retro-typewriter-png-element-editable-lifestyle-designView licenseRecruits from Mike Company, 3rd Recruit Training Battalion, bring their seabags on line before emptying them for an initial…https://www.rawpixel.com/image/3317631/free-photo-image-america-american-armyFree Image from public domain licenseLetter writing blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11549328/letter-writing-blog-banner-template-editable-textView licenseNavy Doctor Paul Comer of Mesa, Arizona examines a South Vietnamese Army casualty in the Field Hospital at Phu Bai, South…https://www.rawpixel.com/image/9647288/photo-image-face-person-medicineFree Image from public domain licenseAesthetic retro typewriter, editable vector illustration designhttps://www.rawpixel.com/image/11741051/aesthetic-retro-typewriter-editable-vector-illustration-designView licensePoster from the Don Thomas Collection. Mr. Thomas was a collector of aircraft memorabilia who donated several posters to the…https://www.rawpixel.com/image/9976018/image-plant-person-artFree Image from public domain licenseAesthetic retro typewriter, editable vector illustration designhttps://www.rawpixel.com/image/11546310/aesthetic-retro-typewriter-editable-vector-illustration-designView licensePoster from the Don Thomas Collection. Mr. Thomas was a collector of aircraft memorabilia who donated several posters to the…https://www.rawpixel.com/image/9976795/image-person-space-vintageFree Image from public domain licenseScreenwriting guide Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9271097/screenwriting-guide-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseNMCSD Recognizes Patient Safety Awareness Week. SAN DIEGO (Mar. 24, 2021) A detailed photo of an occupational therapist…https://www.rawpixel.com/image/3400121/free-photo-image-accessory-california-cc0Free Image from public domain licenseWriting tricks Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9271090/writing-tricks-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseClipper Rio Poster (2015) chromolithograph art by San Diego Air & Space Museum Archives. Original public domain image from…https://www.rawpixel.com/image/10184808/image-cloud-plant-personFree Image from public domain licenseScreenwriting guide Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9271096/screenwriting-guide-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseU.S. Naval Hospital, San Diego, CA: X-ray Departmenthttps://www.rawpixel.com/image/11473295/us-naval-hospital-san-diego-ca-x-ray-departmentFree Image from public domain licenseWriting tricks Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9271091/writing-tricks-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseU.S. Naval Hospital, San Diego, CA: X-ray Departmenthttps://www.rawpixel.com/image/11473308/us-naval-hospital-san-diego-ca-x-ray-departmentFree Image from public domain licenseLetter writing social post template, editable design for Instagramhttps://www.rawpixel.com/image/9359026/letter-writing-social-post-template-editable-design-for-instagramView licenseFay Oakenear Huntsingerhttps://www.rawpixel.com/image/11483395/fay-oakenear-huntsingerFree Image from public domain licenseEditable typewriter's paper mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/10197883/editable-typewriters-paper-mockup-designView licenseSAN DIEGO (Aug. 17, 2020) Janice Ontiveros, a health technician assigned to Naval Medical Center San Diego (NMCSD), prepares…https://www.rawpixel.com/image/3400356/free-image-apparel-blood-californiaFree Image from public domain licenseLetter writing poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11549330/letter-writing-poster-template-editable-text-designView licenseA Commissioned Corps pharmacist seated at a computer terminalhttps://www.rawpixel.com/image/11409148/commissioned-corps-pharmacist-seated-computer-terminalFree Image from public domain licenseRetro typewriter png element, editable lifestyle designhttps://www.rawpixel.com/image/11715436/retro-typewriter-png-element-editable-lifestyle-designView licenseNMCSD’s ICU Conducts Code Blue Training.https://www.rawpixel.com/image/3394014/free-photo-image-california-cc0-clinicFree Image from public domain licenseMechanical engineering blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14063805/mechanical-engineering-blog-banner-templateView licenseNaval School of Health Sciences, San Diego. Change of Command and Retirement Cremony. CAPT Russell E. Hunter, MSC, USN…https://www.rawpixel.com/image/9646965/photo-image-plant-person-womanFree Image from public domain license