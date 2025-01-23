Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imagefactorypublic domainnyproductsarchitecturefarmchocolatemilkClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm in Delhi, New York. Their chocolate milk, among other products, are known throughout the area.(USDA/FPAC photo by Preston Keres)Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarMilk chocolate bar mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8698780/milk-chocolate-bar-mockup-element-customizable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm in Delhi, New York. Their chocolate milk, among other products, are…https://www.rawpixel.com/image/9647687/photo-image-public-domain-factoryFree Image from public domain licenseMilk chocolate bar mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8700129/milk-chocolate-bar-mockup-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm in Delhi, New York. Their chocolate milk, among other products, are…https://www.rawpixel.com/image/9647416/photo-image-person-public-domain-factoryFree Image from public domain licenseWhite chocolate bar mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8631638/white-chocolate-bar-mockup-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm in Delhi, New York. Their chocolate milk, among other products, are…https://www.rawpixel.com/image/9647225/photo-image-person-public-domain-factoryFree Image from public domain licenseWhite chocolate bar mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8669382/white-chocolate-bar-mockup-element-customizable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm in Delhi, New York. Their chocolate milk, among other products, are…https://www.rawpixel.com/image/9652704/image-person-factory-public-domainFree Image from public domain licenseMilk chocolate bar mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8631588/milk-chocolate-bar-mockup-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm in Delhi, New York. Their milks, among other products, are known…https://www.rawpixel.com/image/9652675/image-public-domain-productsFree Image from public domain licenseMilk chocolate bar mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8667179/milk-chocolate-bar-mockup-element-customizable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holstein Heifers in Delhi, New…https://www.rawpixel.com/image/9652973/image-public-domain-milksFree Image from public domain licenseMilk chocolate label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14488765/milk-chocolate-label-template-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holstein Heifers in Delhi, New York.…https://www.rawpixel.com/image/9647690/photo-image-public-domain-soilFree Image from public domain licenseMilk carton mockups, customizable food & drink packaginghttps://www.rawpixel.com/image/8553862/milk-carton-mockups-customizable-food-drink-packagingView licenseDairy cow farm.https://www.rawpixel.com/image/9647396/dairy-cow-farmFree Image from public domain licenseMilk chocolate bar mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8670863/milk-chocolate-bar-mockup-element-customizable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm.https://www.rawpixel.com/image/9647226/photo-image-animal-public-domainFree Image from public domain licenseMilk chocolate bar mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8634596/milk-chocolate-bar-mockup-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holsteins in Delhi, New York.(USDA/FPAC…https://www.rawpixel.com/image/9647198/photo-image-cow-person-animalFree Image from public domain licenseMilk carton mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8687347/milk-carton-mockup-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holsteins in Delhi, New York.(USDA/FPAC…https://www.rawpixel.com/image/9652734/photo-image-cow-animal-public-domainFree Image from public domain licenseMilk carton mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8687794/milk-carton-mockup-element-customizable-designView licenseDairy cow milk production.https://www.rawpixel.com/image/9647028/dairy-cow-milk-productionFree Image from public domain licenseValentine's chocolate bar background, 3D love remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10112600/valentines-chocolate-bar-background-love-remix-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holstein Heifers in Delhi, New York.…https://www.rawpixel.com/image/9652680/photo-image-cow-animal-public-domainFree Image from public domain licenseValentine's chocolate bar background, 3D love remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10161090/valentines-chocolate-bar-background-love-remix-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holstein Heifers in Delhi, New York.…https://www.rawpixel.com/image/9652720/photo-image-cow-animal-public-domainFree Image from public domain licenseCow milk poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11718672/cow-milk-poster-template-editable-text-and-designView licenseDairy farm, cow.https://www.rawpixel.com/image/9647426/dairy-farm-cowFree Image from public domain licenseCow milk Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11892987/cow-milk-instagram-post-template-editable-textView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holsteins in Delhi, New York. Here…https://www.rawpixel.com/image/9647045/photo-image-face-cow-animalFree Image from public domain licenseCow milk poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12493362/cow-milk-poster-template-editable-text-and-designView licenseCows in dairy farm.https://www.rawpixel.com/image/9647421/cows-dairy-farmFree Image from public domain licenseCow milk blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11740320/cow-milk-blog-banner-template-editable-textView licenseDairy cow farm.https://www.rawpixel.com/image/9647230/dairy-cow-farmFree Image from public domain licenseValentine's chocolate bar png, 3D love remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10112564/valentines-chocolate-bar-png-love-remix-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holsteins in Delhi, New York.(USDA/FPAC…https://www.rawpixel.com/image/9652890/image-face-cow-personFree Image from public domain licenseMilk carton mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14218595/milk-carton-mockup-editable-designView licenseClark Farms Creamery is a multigenerational dairy farm, that milks around 230 head Holstein Heifers in Delhi, New York.…https://www.rawpixel.com/image/9652974/photo-image-cow-person-animalFree Image from public domain license