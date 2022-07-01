Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagemedal marine corpsmanhospitalgoldlogopublic domainawardscherryunited statesCherry Point Sailors Celebrate Advancements, Awards 220909-N-KJ310-001Hospital Corpsman Second Class Saleela Suwannarak receives the Navy and Marine Corps Achievement Medal for her service aboard Naval Health Clinic Cherry Point during a ceremony held Friday, September 9.Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 1200 x 801 pxHigh Resolution (HD) 1531 x 1022 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarReward medal design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16191309/reward-medal-design-element-set-editable-designView licenseCherry Point Sailors Celebrate Advancements, Awards Hospital Corpsman Third Class Daniel Link receives the Navy and Marine…https://www.rawpixel.com/image/9653464/image-person-logo-public-domainFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15324345/editable-award-medal-design-element-setView licenseCherry Point Sailor Recognized for Service in Carteret Community. 01.07.2022https://www.rawpixel.com/image/9647970/photo-image-woman-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322889/editable-award-medal-design-element-setView license22-0015-003 (7010373)Cherry Point Sailor Recognized for Service in Carteret Community 01.07.2022Photo by Thomas CieslakNaval…https://www.rawpixel.com/image/9647983/photo-image-gold-logo-public-domainFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15324351/editable-award-medal-design-element-setView licenseNaval Hospital Jacksonville Ear, Nose, and Throat Clinic 220406-N-QA097-060JACKSONVILLE, Fla. (April 6, 2022) - Hospitalman…https://www.rawpixel.com/image/9647714/photo-image-birthday-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15001761/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseNew clinics bringing health care closer to Marines, Sailors 220531-N-FE818-1002Marine Centered Medical Home Hadnot Point, a…https://www.rawpixel.com/image/9648066/photo-image-medicine-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15324346/editable-award-medal-design-element-setView licenseNavy Nurse Lieutenant Junior Grade Lucille F. Neary, of Emerysville, California and her assistant Hospital Corpsman 3rd…https://www.rawpixel.com/image/9648026/photo-image-face-vintage-womenFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322488/editable-award-medal-design-element-setView licenseU.S. Navy Hospital Corpsman 3rd Class Emily Brown performs a routine dental cleaning on a Sailor aboard the aircraft carrier…https://www.rawpixel.com/image/8741677/photo-image-public-domain-person-cleaningFree Image from public domain licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222712/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license190612-N-TH560-0275 CAMP GONSALVES, Okinawa, Japan (June 12, 2019) Hospital Corpsman 3rd Class Kevin Gizara, a Jungle…https://www.rawpixel.com/image/3400354/free-image-jungle-art-camp-gonsalvesFree Image from public domain licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000668/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseUSNA Swearing-in Event May 20, 2020https://www.rawpixel.com/image/3394780/free-photo-image-annapolis-apparel-badgeFree Image from public domain licenseGold reward medal design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16185276/gold-reward-medal-design-element-set-editable-designView licenseU.S. Marine Corps Sgt. David R. Allen, left, a Marine Corps Water Survival Instructor assigned to Marine Wing Headquarters…https://www.rawpixel.com/image/8739481/photo-image-public-domain-peopleFree Image from public domain licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000670/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseMercy Sailors Receive COVID-19 Booster Shots 220506-N-NC885-1011Pacific Ocean (May 6, 2022) Hospital Corpsman 3rd Class…https://www.rawpixel.com/image/9647146/photo-image-people-mask-public-domainFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322551/editable-award-medal-design-element-setView licenseU.S. Marines assigned to the 2nd Marine Aircraft Wing participate in Water Survival-Advanced training at Marine Corps Air…https://www.rawpixel.com/image/3318271/free-photo-image-2nd-marine-aircraft-wing-advanced-swim-qualification-cc0Free Image from public domain licenseReward medal design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16185775/reward-medal-design-element-set-editable-designView licenseMedal, STS-7, Smithsonian National Air and Space Museum, Sally Ridehttps://www.rawpixel.com/image/8847588/photo-image-astronauts-art-vintageFree Image from public domain licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000675/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseU.S. Navy Sailors with 3rd Medical Battalion (Med. Bn.), 3rd Marine Logistics Group (MLG), use a bag valve mask to assist a…https://www.rawpixel.com/image/3400117/free-photo-image-3rd-marine-logistics-group-med-medical-battalionFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322886/editable-award-medal-design-element-setView licenseUSNA Swearing-In Event for Class of 2020https://www.rawpixel.com/image/3394775/free-photo-image-apparel-badge-cc0Free Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322756/editable-award-medal-design-element-setView licenseUSNA Swearing-In Event for Class of 2020https://www.rawpixel.com/image/3394791/free-photo-image-apparel-badge-cc0Free Image from public domain licenseEditable gold ribbon award badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15848972/editable-gold-ribbon-award-badge-design-element-setView licenseNMRTU Atsugi Annual Influenza Vaccination Drive221005-N-VI040-1047 NAVAL AIR FACILITY ATSUGI, Japan (Oct. 5, 2022) Hospital…https://www.rawpixel.com/image/9648165/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000673/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseCherry Point Sailors Conduct Physical Readiness Test, October 15, 2021 Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8708649/photo-image-public-domain-person-blackFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15324353/editable-award-medal-design-element-setView licenseU.S. Navy Sailors provide Medical care for COVID patients at Billings Clinic Hospital in Billings, Montana 211111-A-PE084…https://www.rawpixel.com/image/9654315/image-face-person-illustrationFree Image from public domain licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000669/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licensePax River Holds Drive Through Flu Shot Exercise.https://www.rawpixel.com/image/3400404/free-image-cc0-clinic-corpsmanFree Image from public domain license