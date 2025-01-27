Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagedoctormass communicationhospitalpersonbuildingmanfurniturepublic domainPacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1027VUNG RO BAY, Vietnam (June 24, 2022) – Pacific Partnership 2022 medical professionals prepare a patient for surgery in the pre-operative holding area aboard Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH 19) during Pacific Partnership 2022 (PP22). Now in its 17th year, Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. 