Pacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy. 220624-N-YL073-1237VUNG RO BAY, Vietnam (June 24, 2022) – Medical professionals from the U.S. Navy, Australian Army and Vietnam perform and observe a laparoscopic surgery as part of a subject matter expert exchange aboard Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH 19) during Pacific Partnership 2022 (PP22). Now in its 17th year, Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. 