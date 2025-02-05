Edit ImageCropU.S. Department of StateSaveSaveEdit Imagemoldovamedicinecovid vaccinevaccinehandpersonpublic domainclothingThe U.S., in Partnership With COVAX, Provided 100,620 Pfizer COVID-19 Vaccine Doses to MoldovaThe U.S. delivered 100,620 doses of Pfizer vaccine via COVAX to vaccination centers in Moldova to protect on January 28, 2022. [State Department photo/ Public Domain]Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGHigh Resolution (HD) 1200 x 800 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarFlu vaccine Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12482673/flu-vaccine-instagram-story-template-editable-textView licenseThe U.S. delivered 100,620 doses of Pfizer vaccine via COVAX to vaccination centers in Moldova to protect on January 28…https://www.rawpixel.com/image/9652338/image-person-public-domain-vaccineFree Image from public domain licenseCOVID-19 vaccine editable poster template, infographic guidancehttps://www.rawpixel.com/image/8562588/covid-19-vaccine-editable-poster-template-infographic-guidanceView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccines to LaosThe United States delivers more than 200,000 Pfizer Pediatric COVID-19…https://www.rawpixel.com/image/9647839/photo-image-person-public-domain-kidsFree Image from public domain licenseVaccine development Instagram post template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8640093/vaccine-development-instagram-post-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to EgyptThe United States delivers 1.5 COVID-19 vaccine doses to Egypt on…https://www.rawpixel.com/image/9647972/photo-image-face-person-womanFree Image from public domain licenseWalk-in vaccination poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11793708/walk-in-vaccination-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccines to UkraineThe United States delivers more than 2.3 million Pfizer COVID-19…https://www.rawpixel.com/image/9647850/photo-image-public-domain-vaccine-2022Free Image from public domain licenseVaccine study Instagram post template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8639881/vaccine-study-instagram-post-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to Trinidad and TobagoThe United States delivers 75,000 Pfizer COVID-19…https://www.rawpixel.com/image/9648295/photo-image-airplane-public-domain-vaccinesFree Image from public domain licenseFlu vaccine poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12482600/flu-vaccine-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccines to UkraineThe United States delivers more than 2.3 million Pfizer COVID-19…https://www.rawpixel.com/image/9654714/image-hand-person-tapeFree Image from public domain licenseVaccination Instagram post template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8639844/vaccination-instagram-post-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseThe United States delivers 665,730 COVID-19 vaccine doses to Ukraine on January 20, 2022. [U.S. government photo/ Public…https://www.rawpixel.com/image/9652115/image-plastic-public-domain-vaccinesFree Image from public domain licenseFlu vaccine blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12482556/flu-vaccine-blog-banner-template-editable-textView licenseThe United States delivers 32,400 Pfizer COVID-19 vaccine doses to the Bahamas on February 16, 2022. [U.S. government photo/…https://www.rawpixel.com/image/9652156/image-person-plane-logoFree Image from public domain licenseCOVID-19 vaccine Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8562673/covid-19-vaccine-facebook-cover-template-editable-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to Bosnia and HerzegovinaThe United States delivers 96,000 COVID-19…https://www.rawpixel.com/image/9652128/photo-image-person-public-domain-vaccinesFree Image from public domain licenseHPV vaccination Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11737367/hpv-vaccination-instagram-post-template-editable-textView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccines to BangladeshThe United States delivers 6 million Pfizer COVID-19 vaccine…https://www.rawpixel.com/image/11072950/photo-image-person-public-domain-womenFree Image from public domain licenseVaccine development Instagram post template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8639875/vaccine-development-instagram-post-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to Sri LankaThe United States delivers 821,340 COVID-19 vaccine doses to…https://www.rawpixel.com/image/9647990/photo-image-public-domain-vaccines-2021Free Image from public domain licenseVaccine ppt presentation template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8639511/vaccine-ppt-presentation-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseThe United States delivers over 300,000 COVID-19 vaccine doses to Mongolia on June 19, 2022. [U.S. government photo/ Public…https://www.rawpixel.com/image/9652624/image-wood-public-domain-vaccinesFree Image from public domain licenseVaccine poster template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8638166/vaccine-poster-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to BhutanThe United States delivers 90,090 COVID-19 vaccine doses to…https://www.rawpixel.com/image/9654016/image-person-public-domain-vaccinesFree Image from public domain licenseVaccine study poster template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8638590/vaccine-study-poster-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to KyrgyzstanThe United States delivers 49,140 COVID-19 vaccine doses to…https://www.rawpixel.com/image/9647901/photo-image-public-domain-vaccines-2021Free Image from public domain licenseCOVID-19 vaccine blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8562640/covid-19-vaccine-blog-banner-template-editable-designView licenseThe United States delivers 49,140 COVID-19 vaccine doses to Kyrgyzstan on December 13, 2021. [U.S. government photo/ Public…https://www.rawpixel.com/image/9652089/image-face-person-womanFree Image from public domain licenseFlu vaccine Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11737322/flu-vaccine-instagram-post-template-editable-textView licenseThe United States delivers 1.7 million COVID-19 vaccine doses to Laos on January 3, 2022. [U.S. government photo/ Public…https://www.rawpixel.com/image/9652192/image-plane-public-domain-vaccinesFree Image from public domain licenseCovid vaccine on laptop mockup, customizable notebook screenhttps://www.rawpixel.com/image/8244398/covid-vaccine-laptop-mockup-customizable-notebook-screenView licenseThe United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to BhutanThe United States delivers 90,090 COVID-19 vaccine doses to…https://www.rawpixel.com/image/9654025/image-person-public-domain-vaccinesFree Image from public domain licenseHealth center Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8262819/health-center-instagram-story-template-editable-designView licenseThe United States delivers 204,750 COVID-19 vaccine doses to Jamaica on November 5, 2021. Original public domain image from…https://www.rawpixel.com/image/8708501/photo-image-medicine-airplane-public-domainFree Image from public domain licenseVaccine bottle mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10163741/vaccine-bottle-mockup-editable-designView licenseCOVID-19 Vaccine Doses.https://www.rawpixel.com/image/9647562/covid-19-vaccine-dosesFree Image from public domain licenseVaccine research Instagram post template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8640181/vaccine-research-instagram-post-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseMercy Sailors Receive COVID-19 Booster Shots 220506-N-NC885-1011Pacific Ocean (May 6, 2022) Hospital Corpsman 3rd Class…https://www.rawpixel.com/image/9647146/photo-image-people-mask-public-domainFree Image from public domain license