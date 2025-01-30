rawpixel
Edit ImageCrop
First under 5 COVID vaccine at NHC Pax River 220720-O-YW562-967Samuel Thomas, age 4, gets his COVID-19 vaccination on…
Save
Edit Image
kids vaccinationvaccine kidnothingclinical leadpublic domainportraitwantedkids
Change & motivational quote Instagram post template
Change & motivational quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14887515/change-motivational-quote-instagram-post-templateView license
Pax River Holds Drive Through Flu Shot Exercise 201204-N-JP566-0017 PATUXENT RIVER, Maryland (Dec. 4, 2020) – Hospital…
Pax River Holds Drive Through Flu Shot Exercise 201204-N-JP566-0017 PATUXENT RIVER, Maryland (Dec. 4, 2020) – Hospital…
https://www.rawpixel.com/image/3393863/free-photo-image-drive-thru-vaccine-administer-carFree Image from public domain license
Change quote Instagram post template, cute elephant illustration
Change quote Instagram post template, cute elephant illustration
https://www.rawpixel.com/image/8396084/change-quote-instagram-post-template-cute-elephant-illustrationView license
Pax River Holds Drive Through Flu Shot Exercise.
Pax River Holds Drive Through Flu Shot Exercise.
https://www.rawpixel.com/image/3400404/free-image-cc0-clinic-corpsmanFree Image from public domain license
Walk-in vaccination flyer template, editable ad
Walk-in vaccination flyer template, editable ad
https://www.rawpixel.com/image/9075421/walk-in-vaccination-flyer-template-editableView license
Pax River Holds Drive Through Flu Shot Exercise.
Pax River Holds Drive Through Flu Shot Exercise.
https://www.rawpixel.com/image/3400403/free-image-alloy-wheel-apparel-automobileFree Image from public domain license
Walk-in vaccination poster template, customizable ad
Walk-in vaccination poster template, customizable ad
https://www.rawpixel.com/image/9075428/walk-in-vaccination-poster-template-customizableView license
CNO, MCPON, Navy Surgeon General Receive COVID-19 Vaccine.
CNO, MCPON, Navy Surgeon General Receive COVID-19 Vaccine.
https://www.rawpixel.com/image/3400426/free-image-accessory-bethesda-cc0Free Image from public domain license
Walk-in vaccination Twitter ad template, editable text & design
Walk-in vaccination Twitter ad template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9075425/walk-in-vaccination-twitter-template-editable-text-designView license
U.S. Navy Sailors provide Medical care for COVID patients at Billings Clinic Hospital in Billings, Montana 211111-A-PE084…
U.S. Navy Sailors provide Medical care for COVID patients at Billings Clinic Hospital in Billings, Montana 211111-A-PE084…
https://www.rawpixel.com/image/9654315/image-face-person-illustrationFree Image from public domain license
Walk-in vaccination email header template, customizable design
Walk-in vaccination email header template, customizable design
https://www.rawpixel.com/image/9075423/walk-in-vaccination-email-header-template-customizable-designView license
NMCSD San Diego’s First Surgical Telementoring Surgery with NHCP220516-N-XZ205-1053SAN DIEGO (May 16, 2022) Capt. Gordon…
NMCSD San Diego’s First Surgical Telementoring Surgery with NHCP220516-N-XZ205-1053SAN DIEGO (May 16, 2022) Capt. Gordon…
https://www.rawpixel.com/image/9647865/photo-image-medicine-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Walk-in vaccination Instagram story template, editable social media design
Walk-in vaccination Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9072181/walk-in-vaccination-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
First COVID-19 pediatric vaccines administered at Naval Medical Center Camp Lejeune, November 17, 2021. Original public…
First COVID-19 pediatric vaccines administered at Naval Medical Center Camp Lejeune, November 17, 2021. Original public…
https://www.rawpixel.com/image/8708533/photo-image-public-domain-covid-19-maskFree Image from public domain license
Walk-in vaccination Instagram post template, editable design
Walk-in vaccination Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7641438/walk-in-vaccination-instagram-post-template-editable-designView license
Mercy Sailors Receive COVID-19 Booster Shots 220506-N-NC885-1011Pacific Ocean (May 6, 2022) Hospital Corpsman 3rd Class…
Mercy Sailors Receive COVID-19 Booster Shots 220506-N-NC885-1011Pacific Ocean (May 6, 2022) Hospital Corpsman 3rd Class…
https://www.rawpixel.com/image/9647146/photo-image-people-mask-public-domainFree Image from public domain license
Walk-in vaccination Instagram post template, editable social media ad
Walk-in vaccination Instagram post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9057989/walk-in-vaccination-instagram-post-template-editable-social-mediaView license
NMCCL administers first COVID-19 vaccines 201229-N-VK310-0002 Naval Medical Center Camp Lejeune on December 28, 2020…
NMCCL administers first COVID-19 vaccines 201229-N-VK310-0002 Naval Medical Center Camp Lejeune on December 28, 2020…
https://www.rawpixel.com/image/3393818/free-photo-image-arm-army-biontechFree Image from public domain license
Walk-in vaccination blog banner template, editable design
Walk-in vaccination blog banner template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8830917/walk-in-vaccination-blog-banner-template-editable-designView license
Captain Erik G. Hakansson
Captain Erik G. Hakansson
https://www.rawpixel.com/image/11481006/captain-erik-hakanssonFree Image from public domain license
Walk-in vaccination Instagram story template, editable design
Walk-in vaccination Instagram story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8151879/walk-in-vaccination-instagram-story-template-editable-designView license
NMRTU Atsugi Annual Influenza Vaccination Drive221005-N-VI040-1047 NAVAL AIR FACILITY ATSUGI, Japan (Oct. 5, 2022) Hospital…
NMRTU Atsugi Annual Influenza Vaccination Drive221005-N-VI040-1047 NAVAL AIR FACILITY ATSUGI, Japan (Oct. 5, 2022) Hospital…
https://www.rawpixel.com/image/9648165/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Walk-in vaccination blog banner template, editable text & design
Walk-in vaccination blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9072306/walk-in-vaccination-blog-banner-template-editable-text-designView license
USMRTC Sigonella Immunization Office220104-N-OX321-1011 NAVAL AIR STATION SIGONELLA, Italy (Jan. 4, 2022) Hospitalman Hector…
USMRTC Sigonella Immunization Office220104-N-OX321-1011 NAVAL AIR STATION SIGONELLA, Italy (Jan. 4, 2022) Hospitalman Hector…
https://www.rawpixel.com/image/9647988/photo-image-face-paper-handFree Image from public domain license
Walk-in vaccination Instagram story template, editable design
Walk-in vaccination Instagram story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8053034/walk-in-vaccination-instagram-story-template-editable-designView license
COVID-19 Triage Testing surges at Naval Hospital Bremerton. Original public domain image from Flickr
COVID-19 Triage Testing surges at Naval Hospital Bremerton. Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/9647987/photo-image-face-person-medicineFree Image from public domain license
Walk-in vaccination blog banner template, editable design
Walk-in vaccination blog banner template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8832976/walk-in-vaccination-blog-banner-template-editable-designView license
NMRC's Naval Infectious Diseases Diagnostic Laboratory 220126-N-GC612-1058SILVER SPRING, Md. (Jan. 26, 2022) - Victor…
NMRC's Naval Infectious Diseases Diagnostic Laboratory 220126-N-GC612-1058SILVER SPRING, Md. (Jan. 26, 2022) - Victor…
https://www.rawpixel.com/image/9647985/photo-image-person-medicine-public-domainFree Image from public domain license
Walk-in vaccination Instagram post template, editable design
Walk-in vaccination Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7630428/walk-in-vaccination-instagram-post-template-editable-designView license
Capt. Andrews releasing Mayflower command to Capt. Wilson Brown, 4/22/26
Capt. Andrews releasing Mayflower command to Capt. Wilson Brown, 4/22/26
https://www.rawpixel.com/image/6922111/capt-andrews-releasing-mayflower-command-capt-wilson-brown-42226Free Image from public domain license
Toddler getting a vaccination by a pediatrician remix
Toddler getting a vaccination by a pediatrician remix
https://www.rawpixel.com/image/14943617/toddler-getting-vaccination-pediatrician-remixView license
Vaccine Trial. Original public domain image from Flickr
Vaccine Trial. Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/3393865/free-photo-image-administer-administering-administrationFree Image from public domain license
Walk-in vaccination blog banner template, editable text
Walk-in vaccination blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12521718/walk-in-vaccination-blog-banner-template-editable-textView license
NMCSD NBHC Kearny Mesa COVID-19 Vaccine Trial 201217-N-DA693-1017 SAN DIEGO (Dec. 17, 2020) May Oliva, a clinical nurse…
NMCSD NBHC Kearny Mesa COVID-19 Vaccine Trial 201217-N-DA693-1017 SAN DIEGO (Dec. 17, 2020) May Oliva, a clinical nurse…
https://www.rawpixel.com/image/3393860/free-photo-image-covid-test-medicineFree Image from public domain license
Walk-in vaccination Instagram post template, editable text
Walk-in vaccination Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11730169/walk-in-vaccination-instagram-post-template-editable-textView license
Operation Firebreak: Sharpening the Scalpel 221115-N-BC658-1332CAMP PENDLETON, Calif. (Nov. 15, 2022) – Marines of 2nd…
Operation Firebreak: Sharpening the Scalpel 221115-N-BC658-1332CAMP PENDLETON, Calif. (Nov. 15, 2022) – Marines of 2nd…
https://www.rawpixel.com/image/9654762/photo-image-people-medicine-womanFree Image from public domain license
Walk-in vaccination poster template, editable text and design
Walk-in vaccination poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12521710/walk-in-vaccination-poster-template-editable-text-and-designView license
Rear Admiral William Chambers
Rear Admiral William Chambers
https://www.rawpixel.com/image/11508142/rear-admiral-william-chambersFree Image from public domain license
Walk-in vaccination poster template, editable text and design
Walk-in vaccination poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11988071/walk-in-vaccination-poster-template-editable-text-and-designView license
Drive-Thru Flu Vaccine Clinic. Original public domain image from Flickr
Drive-Thru Flu Vaccine Clinic. Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/8733788/photo-image-public-domain-people-vaccineFree Image from public domain license