Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagekids vaccinationvaccine kidnothingclinical leadpublic domainportraitwantedkidsFirst under 5 COVID vaccine at NHC Pax River 220720-O-YW562-967Samuel Thomas, age 4, gets his COVID-19 vaccination on Wednesday, July 20, 2022, becoming the first kid under the age of 5 to get vaccinated against COVID at Naval Health Clinic Patuxent River. As the son of, Capt. David Thomas, the clinic's commanding officer, he wanted to lead by example and show other kids that there's nothing to be scared of. 