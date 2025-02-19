Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagehospital beddisaster reliefmercymedical staffdisastermedicine wheelphilippine peoplephilippine militaryUSNS Mercy Sailors Participate in Mass Casualty Drill 220825-N-NC885-1045PHILIPPINE SEA (Aug. 25, 2022) – U.S. Navy Sailors aboard the Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH 19) transport a simulated patient during a mass casualty drill while underway during Pacific Partnership 2022. Now in its 17th year, Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Drace Wilson)Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2433 x 3650 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarMedical care Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11729758/medical-care-instagram-post-template-editable-textView licensePUERTO PRINCESA, Philippines (Aug. 13, 2022) – Cmdr. Jesse Bandle, a surgeon from Navy Medicine Readiness and Training…https://www.rawpixel.com/image/9646916/photo-image-face-person-medicineFree Image from public domain licenseMedical emergency poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12516218/medical-emergency-poster-template-editable-text-and-designView licensePacific Partnership 2022 performs hernia surgery aboard USNS Mercy (T-AH 19) 220813-N-AU520-2005PUERTO PRINCESA, Philippines…https://www.rawpixel.com/image/9647342/photo-image-person-medicine-public-domainFree Image from public domain licenseMedical center Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11729776/medical-center-instagram-post-template-editable-textView licensePUERTO PRINCESA, Philippines (Aug. 13, 2022) – Pacific Partnership 2022 (PP22) medical professionals perform a hernia repair…https://www.rawpixel.com/image/9646963/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseMedical emergency Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12516223/medical-emergency-instagram-story-template-editable-textView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy. 220624-N-YL073-1185VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9647857/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseMedical emergency blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12516219/medical-emergency-blog-banner-template-editable-textView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1336VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9648007/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseMedical emergency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11729633/medical-emergency-instagram-post-template-editable-textView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy. 220624-N-YL073-1237VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9647887/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseMedical emergency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11743365/medical-emergency-instagram-post-template-editable-textView licenseSailors prepare blood samples for surgeries aboard USNS Mercy 220829-N-HI500-1003HONIARA, Solomon Islands (Aug. 29, 2022) –…https://www.rawpixel.com/image/9647837/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseMedical emergency poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11962792/medical-emergency-poster-template-editable-text-and-designView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1027VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9647860/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseMedical emergency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11729475/medical-emergency-instagram-post-template-editable-textView licenseUSNS Mercy Departs for Pacific Partnership 2022.SAN DIEGO (May 3rd, 2022) Sailors man the rails aboard the Military Sealift…https://www.rawpixel.com/image/9652794/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license2D flat trendy Character of veterinarian, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418854/flat-trendy-character-veterinarian-editable-design-element-setView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1306VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9648372/photo-image-person-phone-public-domainFree Image from public domain licenseStomach relief Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13270306/stomach-relief-instagram-post-templateView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1037VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9648056/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseOnline doctor poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11703164/online-doctor-poster-template-editable-text-and-designView licensePacific Partnership 2022 Performs Laser Treatment for Burn Scars Aboard USNS Mercy220624-N-YL073-1138VUNG RO BAY, Vietnam…https://www.rawpixel.com/image/9648011/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain licenseMedical emergency Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11962798/medical-emergency-instagram-story-template-editable-textView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1287VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9648364/photo-image-public-domain-hospital-doctorFree Image from public domain licenseMedical emergency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11962781/medical-emergency-instagram-post-template-editable-textView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy. 220624-N-YL073-1254VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9647708/photo-image-public-domain-hospital-doctorFree Image from public domain licenseMedical emergency blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11731143/medical-emergency-blog-banner-template-editable-textView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1375VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9648053/photo-image-public-domain-hospital-doctorFree Image from public domain licenseMedical staff working in hospital remixhttps://www.rawpixel.com/image/14928668/medical-staff-working-hospital-remixView licenseU.S. Navy and Vietnamese Doctors Operate on a Vietnamese Child220630-N-AU520-1038TUY HOA, VIETNAM (June 30, 2022) – Cmdr.…https://www.rawpixel.com/image/9648055/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseDiverse doctors isolated element sethttps://www.rawpixel.com/image/14990472/diverse-doctors-isolated-element-setView licenseMercy Conducts Flight Deck Fire Drill 220509-N-XB470-2012PACIFIC OCEAN (May 9, 2022) – U.S. Navy Sailors participate in a…https://www.rawpixel.com/image/9652993/image-person-fire-animalFree Image from public domain licenseOnline doctor poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11703301/online-doctor-poster-template-editable-text-and-designView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy. 220624-N-YL073-1153VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9648380/photo-image-public-domain-doctor-surgeryFree Image from public domain licenseOnline doctor Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11703163/online-doctor-facebook-story-template-editable-designView licenseMercy Sailors Receive COVID-19 Booster Shots 220506-N-NC885-1011Pacific Ocean (May 6, 2022) Hospital Corpsman 3rd Class…https://www.rawpixel.com/image/9647146/photo-image-people-mask-public-domainFree Image from public domain licenseOnline doctor, editable blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/11207808/online-doctor-blog-banner-template-editable-textView licensePacific Partnership 2022 Conducts Surgical Operations Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1085VUNG RO BAY, Vietnam (June 24…https://www.rawpixel.com/image/9648010/photo-image-medicine-public-domain-hospitalFree Image from public domain license