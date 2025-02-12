Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagesurgerylaser medicallaser surgerywest virginiadoctorpublic domainparkshipPacific Partnership 2022 Performs Laser Treatment for Burn Scars Aboard USNS Mercy 220624-N-YL073-1121VUNG RO BAY, Vietnam (June 24, 2022) – Cmdr. Tom Landers, right, from Huntington, West Virginia, and Lt. Cmdr. James Contestable, left, from Winter Park, Florida, use an ablative fractional laser to treat a burn scar patient in an operating room aboard Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH 19). Now in its 17th year, Pacific Partnership is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. 