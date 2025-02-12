Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imageshipvintage photovintage shiphospitalvintageworld war iiwaterpublic domain13-0068-001 Mercy AH-8USS Mercy (AH-8). Underway in San Pedro Bay, California, 15 August 1944. [hospital ship; World War II]. 