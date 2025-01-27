Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageaircraft carrieruss nimitz carrier strike groupuss trumanbattleshiproyal navyticonderoga class shipsmilitarymissileThe Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman.Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 799 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2620 x 3936 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarMemorial day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640807/memorial-day-instagram-post-templateView licenseThe Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman.https://www.rawpixel.com/image/9648526/photo-image-public-domain-nature-seaFree Image from public domain licenseD-Day invasion Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640798/d-day-invasion-instagram-post-templateView licenseThe Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75).https://www.rawpixel.com/image/9648527/photo-image-public-domain-seaFree Image from public domain licenseMemorial day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640867/memorial-day-instagram-post-templateView license211214-N-DH793-1265 STRAIT OF GIBRALTAR (Dec. 14, 2021) The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75)…https://www.rawpixel.com/image/9652850/photo-image-airplane-public-domain-gunFree Image from public domain licenseAmerican flag Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9627801/american-flag-instagram-post-templateView license211209-N-DN159-1112 ATLANTIC OCEAN (Dec. 9, 2021) The Ticonderoga-class guided missile cruiser USS San Jacinto (CG 56)…https://www.rawpixel.com/image/9653081/photo-image-public-domain-ocean-waterFree Image from public domain licenseHonoring soldiers Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640889/honoring-soldiers-instagram-post-templateView license211210-N-DH793-1206 ATLANTIC OCEAN (Dec. 10, 2021) Sailors assigned to the Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit (EODMU)…https://www.rawpixel.com/image/9653093/image-person-public-domain-oceanFree Image from public domain licenseMemorial day, USA Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13126392/memorial-day-usa-instagram-post-templateView licenseSailors rig lines to put fuel hoses over the side of the Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) during a…https://www.rawpixel.com/image/9648545/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseD-Day heroes Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640039/d-day-heroes-instagram-post-templateView license220221-N-DH793-1018 ADRIATIC SEA (Feb. 21, 2022) An F/A-18F Super Hornet, attached to the “Red Rippers” of Strike Fighter…https://www.rawpixel.com/image/9652960/image-person-plane-public-domainFree Image from public domain licenseCargo shipping blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443825/cargo-shipping-blog-banner-templateView licenseMEDITERRANEAN SEA (Dec. 27, 2021) Aviation Ordnanceman 2nd Class Sharonda Burkes, from Phoenix City, Alabama, tightens a…https://www.rawpixel.com/image/9652841/image-face-person-factoryFree Image from public domain licenseSay No to war Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640053/say-war-instagram-post-templateView license211213-N-YP095-1020 ATLANTIC OCEAN (Dec. 13, 2021) Aviation Structural Mechanic 2nd Class Naaman Hodge, from Cincinnati…https://www.rawpixel.com/image/9652829/image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseThanks for serving Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640984/thanks-for-serving-instagram-post-templateView license211209-N-YK120-1007 ATLANTIC OCEAN (Dec. 09, 2021) Sailors fight a simulated fire in the hangar bay of the Nimitz-class…https://www.rawpixel.com/image/9652843/photo-image-face-person-fireFree Image from public domain licenseMarine insurance blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443850/marine-insurance-blog-banner-templateView licenseAviation Support Equipment Technician Airman Kenyatte Quinn, from Atlanta, disassembles an aircraft jack in the hangar bay…https://www.rawpixel.com/image/9648547/photo-image-person-public-domain-factoryFree Image from public domain licenseD-Day invasion Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640941/d-day-invasion-instagram-post-templateView license211210-N-GP384-1009 ATLANTIC OCEAN (Dec. 10, 2021) Information Systems Technician 2nd Class Aurora Duncan, from Imperial…https://www.rawpixel.com/image/9653094/image-face-person-shirtFree Image from public domain licenseAnzac day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640325/anzac-day-poster-templateView license211215-N-Z0368-1030 MEDITERRANEAN SEA (Dec. 15, 2021) Chief Aviation Boatswain’s Mate (Handling) Sheldon Popo, from…https://www.rawpixel.com/image/9652832/photo-image-person-plane-public-domainFree Image from public domain licenseD-Day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14638586/d-day-poster-templateView license211012-N-YK120-1020 ATLANTIC OCEAN (Dec. 12, 2021) Aviation Ordnanceman 1st Class Brian Moffett, from Athens, Georgia…https://www.rawpixel.com/image/9653078/image-face-person-lightFree Image from public domain licenseD-Day invasion poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14641208/d-day-invasion-poster-templateView licenseAviation Structural Mechanic 2nd Class Lucia Romero, from Norwalk, California, assigned to the “Fighting Checkmates” of…https://www.rawpixel.com/image/9648523/photo-image-hand-person-public-domainFree Image from public domain licenseD-Day anniversary blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640123/d-day-anniversary-blog-banner-templateView license220221-N-DH793-1010 ADRIATIC SEA (Feb. 21, 2022) Chief Aviation Boatswain's Mate (Handling) Carlos Abalos, from Jersey City…https://www.rawpixel.com/image/9652937/photo-image-person-airplane-public-domainFree Image from public domain licenseD-day anniversary poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14638668/d-day-anniversary-poster-templateView license211210-N-GP384-1011 ATLANTIC OCEAN (Dec. 10, 2021) Culinary Specialist Seaman Chelsea Winsboro, from New York, cuts kiwis in…https://www.rawpixel.com/image/9652804/image-person-public-domain-oceanFree Image from public domain licenseRemembrance day blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640130/remembrance-day-blog-banner-templateView license211210-N-JR318-2031 ATLANTIC OCEAN (Dec. 10, 2021) Machinist Mate Fireman Gregory Strode, from Tuscon, Arizona, repairs a…https://www.rawpixel.com/image/9652847/image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseTravel insurance Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11893653/travel-insurance-instagram-post-template-editable-textView licenseAviation Machinist’s Mate Airman Brendon Harper, from Lusby, Maryland, removes harnesses from a jet engine in the jet shop…https://www.rawpixel.com/image/9648629/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseD-day anniversary Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14639998/d-day-anniversary-instagram-post-templateView license220713-N-FB730-1010 MEDITERRANEAN SEA (July 13, 2022) An F/A-18F Super Hornet, attached to the “Red Rippers” of Strike…https://www.rawpixel.com/image/9653447/photo-image-person-plane-woodsFree Image from public domain license