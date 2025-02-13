rawpixel
Edit ImageCrop
Taking a Walk on New Year's Day by Torii Kiyomitsu I
Save
Edit Image
cartoonpatternpersonartclothingdrawingadultwoman
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12500201/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
The Actor Arashi Hinaji as the maiko Uriuno in the play "Ume ya Suisen Izu no Irifune," performed at the Morita Theater in…
The Actor Arashi Hinaji as the maiko Uriuno in the play "Ume ya Suisen Izu no Irifune," performed at the Morita Theater in…
https://www.rawpixel.com/image/8956935/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
The Actor Segawa Yujiro I as Oshichi in the play "Edo no Haru Meisho Soga," performed at the Ichimura Theater in the third…
The Actor Segawa Yujiro I as Oshichi in the play "Edo no Haru Meisho Soga," performed at the Ichimura Theater in the third…
https://www.rawpixel.com/image/9021045/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
The Actor Ichiyama Shichizo I as Terute Hime in the play "Shuen Soga Omugaeshi," performed at the Ichimura Theater in the…
The Actor Ichiyama Shichizo I as Terute Hime in the play "Shuen Soga Omugaeshi," performed at the Ichimura Theater in the…
https://www.rawpixel.com/image/9043045/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain license
Adventurous woman png, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
Adventurous woman png, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12580604/adventurous-woman-png-george-barbiers-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
The Actor Ichikawa Komazo I as Kawazu Saburo in the play "Kaido Ichi Izu no Harugoma," performed at the Nakamura Theater in…
The Actor Ichikawa Komazo I as Kawazu Saburo in the play "Kaido Ichi Izu no Harugoma," performed at the Nakamura Theater in…
https://www.rawpixel.com/image/8957828/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
The Harugoma Dance by Torii Kiyomitsu I
The Harugoma Dance by Torii Kiyomitsu I
https://www.rawpixel.com/image/8945364/the-harugoma-dance-torii-kiyomitsuFree Image from public domain license
Women's vintage fashion sticker, dresses illustration, remixed by rawpixel, editable design
Women's vintage fashion sticker, dresses illustration, remixed by rawpixel, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8672529/png-aesthetic-art-nouveau-styleView license
The Actor Ichikawa Danjuro IV as Kudo Suketsune in the play "Hatsugai Wada no Sakamori," performed at the Nakamura Theater…
The Actor Ichikawa Danjuro IV as Kudo Suketsune in the play "Hatsugai Wada no Sakamori," performed at the Nakamura Theater…
https://www.rawpixel.com/image/9021312/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
The Actor Sanogawa Ichimatsu I as Soga no Goro in the play "Hatachiyama Horai Soga," performed at the Ichimura Theater in…
The Actor Sanogawa Ichimatsu I as Soga no Goro in the play "Hatachiyama Horai Soga," performed at the Ichimura Theater in…
https://www.rawpixel.com/image/9031034/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView license
A Triptych (Sanpukutsui): Courtesans of the Pleasure Quarters of the Three Cities by Torii Kiyomitsu I
A Triptych (Sanpukutsui): Courtesans of the Pleasure Quarters of the Three Cities by Torii Kiyomitsu I
https://www.rawpixel.com/image/8955307/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
The Actor Ichimura Shichijuro (Uzaemon X) as Senzaimaru by Torii Kiyomitsu I
The Actor Ichimura Shichijuro (Uzaemon X) as Senzaimaru by Torii Kiyomitsu I
https://www.rawpixel.com/image/9021267/the-actor-ichimura-shichijuro-uzaemon-senzaimaru-torii-kiyomitsuFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
The Actors Sakakiyama Sangoro as the page boy Kichisaburo and Segawa Kikunojo II as Oshichi in the play "Hatsugai Wada no…
The Actors Sakakiyama Sangoro as the page boy Kichisaburo and Segawa Kikunojo II as Oshichi in the play "Hatsugai Wada no…
https://www.rawpixel.com/image/8956956/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Vintage woman pink frame, editable art deco design
Vintage woman pink frame, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView license
The Actor Segawa Kikunojo II as Matsukaze in the play "Kisoeuta Sakae Komachi," performed at the Ichimura Theater in the…
The Actor Segawa Kikunojo II as Matsukaze in the play "Kisoeuta Sakae Komachi," performed at the Ichimura Theater in the…
https://www.rawpixel.com/image/9042896/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563371/png-adult-alphonse-mucha-apparelView license
The Actor Bando Hikosaburo II by Torii Kiyomitsu I
The Actor Bando Hikosaburo II by Torii Kiyomitsu I
https://www.rawpixel.com/image/8956577/the-actor-bando-hikosaburo-torii-kiyomitsuFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574496/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
The Actor Sanogawa Ichimatsu I as Momozono in the play "Katakiuchi Mogami no Inabune," performed at the Ichimura Theater in…
The Actor Sanogawa Ichimatsu I as Momozono in the play "Katakiuchi Mogami no Inabune," performed at the Ichimura Theater in…
https://www.rawpixel.com/image/8956888/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574432/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Woman dressing after a bath by Torii Kiyomitsu I
Woman dressing after a bath by Torii Kiyomitsu I
https://www.rawpixel.com/image/8955979/woman-dressing-after-bath-torii-kiyomitsuFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
The Actors Bando Aizo as the courtesan Kewaizaka no Shosho and Ichikawa Raizo I as Soga no Goro in the play "Satsuki Matsu…
The Actors Bando Aizo as the courtesan Kewaizaka no Shosho and Ichikawa Raizo I as Soga no Goro in the play "Satsuki Matsu…
https://www.rawpixel.com/image/8956928/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
The Actor Segawa Kikunojo II by Torii Kiyomitsu I (Publisher)
The Actor Segawa Kikunojo II by Torii Kiyomitsu I (Publisher)
https://www.rawpixel.com/image/8956230/the-actor-segawa-kikunojo-torii-kiyomitsu-publisherFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574441/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
The Actors Anegawa Daikichi as Sankatsu and Bando Hikosaburo II as Hanshichi in the play "Soga Mannen Bashira," performed at…
The Actors Anegawa Daikichi as Sankatsu and Bando Hikosaburo II as Hanshichi in the play "Soga Mannen Bashira," performed at…
https://www.rawpixel.com/image/8957826/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain license
Adventurous woman, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
Adventurous woman, George Barbier's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574251/adventurous-woman-george-barbiers-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
New Year's entertainers before standing screen of tiger by Torii Kiyomitsu I
New Year's entertainers before standing screen of tiger by Torii Kiyomitsu I
https://www.rawpixel.com/image/8947061/new-years-entertainers-before-standing-screen-tiger-torii-kiyomitsuFree Image from public domain license
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
Adele Bloch-Bauer portrait, vintage woman painting. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12588793/adele-bloch-bauer-portrait-vintage-woman-painting-remixed-rawpixelView license
The Actor Arashi Sankatsu as Kanamuraya Osan in the play "Soga Hiiki Nihon Sakura," performed at the Nakamura Theater in the…
The Actor Arashi Sankatsu as Kanamuraya Osan in the play "Soga Hiiki Nihon Sakura," performed at the Nakamura Theater in the…
https://www.rawpixel.com/image/8957356/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView license
The Actor Ichikawa Raizo I by Torii Kiyomitsu I
The Actor Ichikawa Raizo I by Torii Kiyomitsu I
https://www.rawpixel.com/image/9021091/the-actor-ichikawa-raizo-torii-kiyomitsuFree Image from public domain license